“Es una oportunidad para JSRN de demostrar que no es un movimiento personalista”, manifestó a medios locales, y destacó lo que considera una de las cualidades de la fuerza política que integra, al señalar que “todos hemos sido formados en la Escuela de (Alberto) Weretilneck, que no es fácil. Porque nos obliga a tener presencia en todo el territorio, a cumplir plazos y a ser muy exigentes. Y esto va a seguir”.

Carreas se encargó de resaltar, “para las mujeres, ocupar este lugar un logro de una lucha de muchos años”. Luego de aclarar que “La sociedad rionegrina ha evolucionado muchísimo”, aseguró que “lo que siento ahora es que se evalúa la capacidad, y no me he sentido descalificada en absoluto por ser mujer, algo que años atrás si ocurría”.

Sobre la cuestión de género, dijo que en el actual gobierno “discutimos proyectos, no si soy hombre o mujer. Hay una capacidad que no está solo en mí, sino en un gabinete muy sólido”.

Consultada por la impronta que planea darle a su gestión, la candidata a la Gobernación aclaró que “vamos a seguir con obras, con la planificación y vamos a poner matices diferentes, porque hay un cambio de liderazgo, que implica un cambio de miradas, una transformación, y una mirada de género sobre las políticas públicas”.

Sobre los aspectos conceptuales de la campaña, manifestó que “venimos a proponer una sociedad pacificada, con menos agresión. Porque es necesario que esa agresión, que se da muchas veces en los hogares y termina con la muerte de mujeres, no la generemos desde los liderazgos políticos”.

A pesar del fallo que sacudió a Juntos en medio de la campaña, que le dijo al Gobernador Weretilneck que no podía ser candidato, Carreras manifestó sentirse “muy bien con este desafío”. Confió que Weretilneck “ha sido tremendamente exigente consigo mismo por garantizar la presencia en el territorio”. De todos modos, anticipó que “Alberto es un hombre muy capaz de correrse y adoptar un nuevo rol”. Dicho esto, aclaró que “acá no habrá un gobierno débil atrás de una figura fuerte de Weretilneck. Habrá un gobierno participativo, de diálogo con la oposición, con los intendentes y con todos los sectores”. En ese contexto, advirtió que “yo voy a gobernar, que quede claro. No voy a tener ninguna flaqueza y actuaré con mucha ayuda y colaboración de todo el equipo”.

También dio a conocer detalles de su postulación, y dijo que surgió “en una charla de diálogo maduro, con distintas miradas, debatiendo seriamente”. Reconoció que “había varios nombres de personas que estaban en perfectas condiciones de brindar la continuidad al proyecto. Y eso es bueno, porque se han consolidado liderazgos en cada región”.

En cuanto a su compañero de fórmula, Alejandro Palmieri, recordó que “con él formo un equipo sólido, porque hace muchos años que trabajamos juntos. Nos entendemos, porque es Jefe del bloque de JSRN en la Legislatura. Hay empatía, hemos redactado leyes juntos y esta es una clave de éxito para gobernar”.