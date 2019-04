“Esta mañana, en un afán cien por cien electoralista y después de haber ninguneado las tremendas necesidades de las familias de los estatales (hoy con miles de trabajadores por debajo de la línea de pobreza), el gobernador de Río Negro salió a los medios a decir que ‘todas las decisiones (de su gobierno) fueron en beneficio de los trabajadores’. No sabemos si no es consciente de la tomada de pelo que representan sus declaraciones o si lo hace incluso como una burla más a los agentes del Poder Ejecutivo a su cargo”, dijo la Mesa Directiva de UPCN

“En todos estos años, el actual gobierno se dedicó a rebajar el salario (primero de forma moderada -7,5% en 2016 y el -2,25% en 2017 y luego más drásticamente con un -30% en 2018) y a transformar el trabajo de los agentes en mano de obra barata. Porque el Poder Ejecutivo que Alberto Weretilneck comanda es -de los tres poderes del Estado- el que tiene los sueldos más bajos y, como si eso no bastara, somos los empleados estatales que sufrimos la mayor rebaja salarial en 2018. Entonces, Weretilneck una vez más, M!miente cuando dice que tomó las mejores decisiones para los trabajadores y como tales, nos duele decir eso de un gobernador, porque las esperanzas que muchos pusimos en él se fueron como arena entre las manos en estos años donde NUNCA superó a la inflación e incluso bajó a menos de la mitad nuestra capacidad de consumo, que él mismo transformó en ‘capacidad de subsistencia’.

Por otro lado, no es solo en lo salarial donde perjudica a sus trabajadores. Si agregamos la falta de seguridad e higiene en los ámbitos laborales; las promesas de adicionales que posterga y avisa recién después de las denuncias públicas de la UPCN; los incumplimientos en lo que respecta a la jerarquización que promete y nunca pone realmente en marcha; incluso los constantes reclamos gremiales para que implemente las resoluciones que se logran, como la antigüedad (también la más baja de los tres poderes del Estado) retaceada en dos años; el Manual de Misiones y Funciones donde aún no cumplió ni con la mitad de lo estipulado; etc, etc. …. y tantas demandas básicas rechazadas que hicieron que el trabajo en el Estado esté hoy en condiciones deplorables, que no nos cansamos de denunciar desde nuestro gremio y a las que el gobernador Weretilneck hace ‘oídos sordos’ a partir de una conveniente hostilidad instaurada como estrategia para su rebaja de -30%.

Este gobernador que a tres días de las elecciones dice que todas sus decisiones fueron ‘en beneficio’ de los trabajadores, ninguneó a los empleados públicos desde el primer día en el Poder Ejecutivo cuando, como vicegobernador, puso en marcha una Ley de Prescindibilidad que el mismo impulsó y hoy prefiere no acordarse. Durante sus dos mandatos, Weretilneck maquilló astutamente una relación serena con los empleados públicos rionegrinos y sacó provecho de la decencia y honestidad de la mayoría de los trabajadores de esta provincia, quienes tenemos un enorme compromiso público y responsabilidad en la prestación de nuestros servicios.

Desde nuestro gremio, pensamos que el gobernador Weretilneck debería -al menos- tener el pudor de llamarse al silencio y no hacer proselitismo mientras a los trabajadores de su gobierno no nos alcanza para comer”.

Mesa Directiva Provincial

UPCN Río Negro