Weretilneck puede ser candidato para el Procurador Jorge Crespo

A fs. 234 de autos, por resolución de ese Superior Tribunal, se corre vista de

las presentes actuaciones para intervención de este Ministerio Público.

La misma surge por el recurso de apelación incoado por Damián Torres e

Ignacio Augusto Rodríguez, en calidad de Abogados apoderados de la Alianza “Juntos Somos

Río Negro” interpuesto contra la sentencia N° 12/2019 del Tribunal Electoral Provincial que

dispuso: “I. Hacer lugar a las impugnaciones planteadas por las Alianzas Electorales

“Frente para la Victoria” y “Cambiemos”, ambas distrito Río Negro, contra la postulación

del Sr. Alberto E. Wereltineck al cargo de gobernador por parte de la Alianza “Juntos Somos

Río Negro”, y en consecuencia, en los términos del art. 152 de la Ley O 2431, no oficializar

Por otro lado, la “Alianza Cambiemos” en el distrito Río Negro, se

presenta a fs. 69/89, mediante la participación de los apoderados nombrados al efecto, y

formula impugnación contra la candidatura a Gobernador del Sr. Alberto Weretilneck por la

“Alianza Juntos Somos Río Negro” para las elecciones convocadas para el día 07.04.19,

solicitando que se haga lugar a la misma y se excluya al mencionado de la referida oferta

electoral.

Dichas impugnaciones dan cuenta de la legitimación activa que detentan y

pasan a relatar los hechos y fundamentos en los que sustentan la oposición que pronuncian,

planteando como cuestión preliminar que el período previsto para el registro de candidatos

tiene como finalidad comprobar que éstos reúnen las calidades constitucionales y legales

necesarias para el cargo que se postulan y, en ese marco, exponen las ideas que hilan en pos

de la inhabilitación que propician.

Corrido traslado de ambas impugnaciones a la “Alianza Juntos Somos Río

Negro”, ésta a través de apoderados inscriptos en el proceso que la reconociese como tal, se

manifiesta a fs. 101/118, expresando su rechazo y dando las razones por las cuales asume que

el impugnado se encuentra habilitado para compulsar en las elecciones del día 7 de abril del

corriente año, por lo que según entiende debe procederse a oficializar su candidatura.

Tanto en lo que hace a los fundamentos de las oposiciones formuladas por

el “Frente par la Victoria” (fs. 1/53), la de “Cambiemos (fs. 69/89), como así también al

conteste de traslado efectuado por “Juntos Somos Río Negro”, habré de remitirme a su lectura

en honor a la brevedad.

EL FALLO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

El Tribunal de origen inicia señalando que el planteo a resolver gira en

derredor de determinar el sentido y alcance del art. 175 de la Constitución Provincial de Río

Negro, “en cuanto bajo la inscripción de ‘Reelección’ textualmente reza: ‘El gobernador y el

vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por

una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos

para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo’.”

Afirman que el mencionado artículo es producto de un poder constituyente

derivado (dado originariamente por el pueblo rionegrino) y, por otro lado, que el Poder

Judicial forma parte del poder constituido, teniendo como límite inexcusable de actuación el

respeto a la Constitución.

Cita antecedentes jurisprudenciales de la CSJN y de ese STJ que refieren a

la división de Poderes y la no judicialización de la política (extractos de la causa “POLINO” y

“MUNICIPIO DE RIO COLORADO S/ ELECCIONES -2007 S/ COMPETENCIA”,

respectivamente) a cuyos términos expuestos me remito.

Complementan lo expuesto invocando lo sostenido recientemente por la

CSJN en autos “UNION CIVICA RADICAL- DISTRITO LA RIOJA y OTRO S/ ACCION

DE AMPARO” respecto de los límites de la actuación del Poder Judicial.

Definido por los Magistrados el rol primario del Poder Judicial dentro del

diseño republicano y democrático de gobierno adoptado por el Constituyente Rionegrino (art.

1 CPRN), señalan que “el camino a emprender obliga a valorar de modo cardinal que en

autos de lo que se trata es de interpretar una norma constitucional.”

En este marco, advierten que –conforme lo ha sostenido la CSJN- como

pauta guía la primera regla consiste en respetar la voluntad del legislador que para el caso será

la del constituyente, entendiendo que ante “el empleo de determinados términos la regla de

interpretación más segura es la que asume que éstos no son superfluos, sino que han sido

empleados con algún propósito” agregando que no obstante ello “no bastará lo dicho para

llevar adelante la tarea encomendada a este Tribunal Electoral Provincial por la

Constitución de la Provincia de Río Negro de resolver las impugnaciones y verificar si

concurren en los candidatos los requisitos legales…”.

Agregan, siguiendo el orden de ideas, un componente más: la norma sujeta

a interpretación judicial se encuentra inserta en la Tercera Parte de la estructura

constitucional, diseñada para definir la organización del Estado y que, en función de ello “no

rige el principio del art. 19 Constitución Nacional del cual se infiere que todo lo no

prohibido está permitido, pues, de lo que se trata es de la organización del poder (Fallo

3275/03 CNE).”

En autos -resalta el TEP-, queda claro que no está en juego el derecho al

sufragio activo (de elegir), que debe ser interpretado en forma amplia, sino el derecho al

sufragio pasivo (de postularse para ser elegido), determinado por condiciones de elegibilidad,

en cuyo mérito el principio de libertad de candidatura, sufre algunas excepciones.

Refiere que deberá realizarse un análisis general de las normas

involucradas en conexión con las que integran el ordenamiento general del país, e ingresando

al examen puntual del art. 175 de la Constitución Provincial, convalidan la forma de exponer

los hechos por la Alianza impugnada: los Sres. Carlos Soria y Alberto Weretilneck fueron

“electos” gobernador y vicegobernador, respectivamente, en el periodo 2011/2015 y, como

consecuencia del fallecimiento del primero, el segundo lo “remplazó” en el cargo de

Gobernador en fecha 01.01.12 hasta el término del mandato del fallecido, en mérito a las

normas relativas a la acefalía.

Que luego, los Sres. Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti fueron “electos”

gobernador y vicegobernador, correspondientemente, para el periodo 2015/2019 y, en la

actualidad, el Sr. Weretilneck y la Sra. Arabela Carreras han sido postulados por la

agrupación “Juntos Somos Río Negro” para los aludidos cargos –gobernador y

vicegobernador.

Agregan que, partiendo de esa realidad -invocando los términos de una de

las impugnaciones efectuadas- “cabe apuntar para la Alianza ‘Frente para la Victoria’, una

interpretación tanto literal como armónica del art. 175 de la CP con los principios

republicanos que ordenan nuestro sistema jurídico, conduce a un único resultado posible: ‘se

autoriza por una sola vez la reelección en los cargos de gobernador y vicegobernador’.” y

que “no se autorizan supuestos en los cuales se agregue un tercer mandato a cualquiera de

los cargos de vicegobernador o gobernador”, pues “abriría la puerta a una hipotética

elección indefinida’.”

Ello, continúa el TEP, considerando que el candidato en cuestión asumió

tras la muerte del primero de la fórmula integrada por Carlos E. Soria y Alberto E.

Weretilneck “su primer mandato como gobernador”, por lo que entiende el impugnante el

ejercicio de dos mandatos de Gobernador.

Apunta seguidamente el TEP a lo sostenido por la Alianza “Cambiemos”

respecto a que el nominado se encuentra impedido de postularse para un tercer período

consecutivo, dada la simplicidad del artículo constitucional en examen, esto es que “Resultó

electo vicegobernador en el 2011 y luego gobernador en el 2015. Es decir, que se da el

supuesto de sucesión recíproca que prevé la norma en estudio. Al haber sucedido en el

cargo…”.

Expone la refutación de esas alegaciones por parte de la Alianza “Juntos

Somos Río Negro”, quien esgrime que se trata de “un caso excepcional con circunstancias

extraordinarias que nunca se dieron en la historia institucional reciente de nuestra Provincia

por lo que, “no hay re-elección si antes no fue elegido en el mismo cargo (sea Gobernador o

vice). No hay sucesión recíproca entre el gobernador y el vicegobernador si las mismas

personas no hacen entrecruzamiento de esos cargos. Es decir, quien fue gobernador pasa a

vice y viceversa.”, por lo que para dicha Agrupación Política no habría impedimento alguno a

la nominación propuesta por su fuerza.

Desarrolladas las posturas de las partes manifiesta el TEP que el debate

radica en develar y, por ende, establecer -inicialmente- si esa condición que ostenta el

impugnado de haber sido electo en dos oportunidades, una como “vicegobernador” en los

comicios desarrollados el 25.09.11, y la restante como “gobernador” en las elecciones

realizadas el 14.06.15, importa colocarlo en la prohibición instituida por el constituyente en el

segundo párrafo del art. 175 de la CPRN.

Aclaran que, posteriormente, y sólo de resultar necesario, corresponderá

analizar si la situación del Sr. Alberto Weretilneck –que habiendo sido elegido

vicegobernador accedió al cargo de gobernador el 01.01.12 por medio de las normas que

regulan la acefalía (art. 180 CPRN) y luego electo gobernador para el periodo 2015-2019-, se

erige por sí misma inhabilitante en los términos de la citada norma.

Así expresa el fallo que dilucidar el conflicto en torno a la preceptiva del

art. 175 de la Constitución Provincial en lo que respecta al candidato impugnado, exige en

primer lugar valorar que la norma en exégesis se encuentra anclada en el diseño de las

disposiciones generales relativas a la organización del Poder Ejecutivo dentro de la estructura

del Estado rionegrino (Tercera Parte, Sección Cuarta) y, en especial atender que esa

delineación principia por titular “gobernador y vicegobernador” como la conformación de ese

Poder, sin perjuicio de indicar seguidamente que el primero es quien lo ejerce, siendo su

reemplazante legal el vicegobernador, elegidos al mismo tiempo y por igual período.

Que “en mantenimiento de ese esquema organizativo de uno de los

Poderes del Estado Provincial, el constituyente no dudó en establecer idénticas condiciones

de elegibilidad (art. 171), inhabilidades (art. 172), forma de elección (art. 173), duración del

mandato y su reelección (arts. 174 y art. 175, respectivamente), juramento (art. 176),

inmunidades (art. 177), ausencias (art. 178), emolumentos-incompatibilidades (art. 179), ni

en fijar bajo el trazo de este Poder del Estado las facultades y deberes de ambos funcionarios

(art. 181 y 182, correspondientemente).”

A partir de ello, se extrae como primera premisa determinante de la

decisión, que en esta Provincia, a los fines que nos convocan, el vicegobernador no obstante

“presidir la legislatura, con voto en caso de empate” (art. 182, inc. 2, en consonancia con el

art. 131 de la CPRN), forma parte del Poder Ejecutivo, contrariamente a lo sostenido por la

Alianza que nominara al candidato impugnado al decir que forma parte del Poder Legislativo.

Afirma el TEP que tan es así que en el inc. 3 del referido art. 182 se lo

indica “como colaborador directo del gobernador”, al grado que no solo puede asistir a los

acuerdos de ministros sino, y principalmente, suscribir los decretos -como modo de

manifestación natural de la administración- que se elaboren en los mismos. Circunstancia que

–advierte- armonizada con el debate convencional constituyente que la precediera, abona la

concepción de que el binomio gobernador y vicegobernador constituye una “fórmula”, a modo

de bloque o de unidad, en tanto uno (el vicegobernador) acompaña al otro (gobernador).

Para ello, refiere al registro de las Sesiones de la Convención

Constituyente de la Provincia de Río Negro -diciembre de 1987 a junio de 1988-, en palabras

del convencional informante (Dr. Carosio) el que utiliza dicho vocablo en su alocución

conforme lo cita el fallo (ver. Fs. 153) y que, a partir de ese debate constituyente, el art. 125

de la Ley 0 2.431, al instituir respecto de la elección de gobernador y vicegobernador, que

“serán electos por fórmula completa”, simplemente “reglamenta” el art. 170 de la CP respecto

de esa circunstancia (elección) y el art. 173 en tanto indica el modo en que son elegidos.

Como tercer presupuesto en apoyo a la resolución manifiesta que si por el

principio republicano adoptado en Río Negro la duración del mandato se ha fijado en 4 años

(art. 174) y se permite una reelección o sucesión recíproca por un nuevo período y por una

sola vez (art.175), solo puede interpretarse que mientras la primera es una regla, que como tal

es inderrotable en base a principios y valores, la segunda alternativa fijada por el primer

párrafo del art. 175 se alza -desde su nacimiento- como una excepción reglada a aquélla,

siendo por ello de interpretación restrictiva.

Si así no fuera, -asegura el TEP- es decir si la norma no exigiera ese

compromiso en su valoración interpretativa, no fulminaría de manera categórica, terminante y

limitativa la posibilidad de esa opción, como lo hace al instituir “si han sido reelectos o se

han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino

con un período de intervalo” y que, en el caso, no genera ninguna duda que contempla los tres

supuestos: a) que el gobernador sea reelecto como tal por un nuevo periodo; b) que el

Vicegobernador sea reelecto como tal por un nuevo período, y c) que haya una inversión o

enroque de los cargos, de forma tal que recíprocamente el gobernador ocupe el lugar del

vicegobernador y éste de aquél.

Reitera el Tribunal que en la tarea de interpretar una norma “no cabe sino

indagar que quiso decir el constituyente, a los efectos de extraer así su voluntad y, por ende,

la finalidad con que las misma fue introducida en el texto constitucional.”

En este sentido, alude el fallo al Dictamen 91 de la Convención

Constituyente y afirma que “a fin de establecer la ‘…posibilidad de reelección de ambos

funcionarios, del gobernador y del vicegobernador…, por una sola vez’ (Ver Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, del 4/4/88, págs. 14 y

15), debe comprender ambos cargos, como lo que es, una fórmula.”

De modo que no puede compartirse una solución contraria a los fines para

los que la norma fue instituida por el Constituyente, permitiendo que quien fue

vicegobernador y luego gobernador, integrando diferentes fórmulas electorales, no se

encuentre comprendido en la inhabilidad legalmente impuesta.

Lo expuesto lleva al Tribunal a la convicción de aventar la solución que

propicia la “Alianza Juntos Somos Río Negro”, al esgrimir que “el caso de Alberto

Weretilneck claramente no encuadra en ninguna de las situaciones limitativas previstas por

la norma actual”, considerando la misma de una palmaria ilogicidad, en tanto permite avalar

que quien ha sido elegido primero vicegobernador y luego gobernador, se encuentre

habilitado y, por ende, en mejor condición, que aquel que hubiera sido reelecto

consecutivamente en la figura de vicegobernador.

Afirma que, si no se inhabilitara la candidatura del Sr. Alberto

Weretilneck, por estar incurso el mismo en un supuesto de ilegibilidad, cuan prohibición legal

para ser elegido, se estaría autorizando desde la judicatura a quebrantar la razonabilidad de la

norma y, con ello, la finalidad de ésta, en tanto posibilitaría acceder a un tercer mandato a

quien ostenta más antecedentes en la línea gubernamental que un vicegobernador, por haber

sido elegido vicegobernador y gobernador sucesivamente y de modo continuo.

De adoptarse la interpretación pretendida por la “Alianza Juntos Somos

Río Negro”, se estaría aceptando la eventualidad de que a futuro, baste variar un solo

integrante de la fórmula gobernador-vicegobernador, alternando a una persona como

vicegobernador o gobernador para justificar el mantenimiento de la misma en el ejercicio del

Poder Ejecutivo, en franca violación a la intención del constituyente.

En el orden de ideas desarrollado, hace propias las palabras del Sr.

Procurador General, Dr. Hugo F. Mántaras, en autos “MASSACCESI, Horacio y Otros s/

Promueve demanda declarativa de certeza s/ Apelación” (Expte. n° 16.386/01), en cuanto a

que una interpretación del art. 175 de la Constitución Provincial, sustentada en que su

segunda parte “opera sólo cuando “los dos, o ambos en conjunto” pretenden ser elegidos, es

absolutamente inválida. La cláusula constitucional no dice eso, y la distinción no es

admisible, ya que la propia norma no hace la distinción. Sabido es, y no creo que valga la

pena argüir mucho al respecto, que no debe distinguirse lo que la ley no distingue”.

Destaca la decisión adoptada en resguardo de la garantía de la seguridad

jurídica y del fin subyacente en la norma constitucional, mal puede resultar proscriptiva, por

cuanto no conculca el derecho de ser elegido, en tanto sólo impone una temporal y acotada

espera, en aras a la alternancia en el poder y periodicidad en la renovación de autoridades

como impronta de la democracia y del sistema republicano de gobierno y, además, no se

verifica afectado el principio de igualdad contenido en el artículo 16 de la CN en perjuicio de

algún ciudadano.

Por último recalca que el derecho pasivo del sufragio se encuentra sujeto a

la reglamentación que al respecto se imponga tanto en la norma constitucional de diseño y

regulación del poder, como en la legislación que determine la forma de su ejercicio, que la

reelección no es un derecho humano propiamente dicho, ni de los candidatos ni de los

votantes (Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como

“Comisión de Venecia), y que como jueces electorales les cabe el resguardo de la voluntad

popular expresada en un debido proceso electoral ajustado al derecho aplicable y en especial

al marco.

Que al haberse juzgado que basta el ejercicio sucesivo y continuado, de los

cargos de vicegobernador y gobernador para quedar incurso en la causal de ilegibilidad que

instituye el segundo párrafo del art. 175 de la CP, deviene irrelevante pronunciarse acerca de

la incidencia de la cobertura por acefalía del cargo de gobernador por parte del impugnado y,

por ende, en torno a la pertinencia o no de aplicar al presente el precedente Fellner.

DE LA EXPRESION DE AGRAVIOS:

A efectos de la brevedad del presente racconto y ante el extenso contenido

de la presentación recursiva, se extraerá un resumen que, en lo medular, hacen a los agravios

invocados, remitiendo a la lectura completa del recurso de apelación que obra a fs. 164/187

vta. , en particular en lo que respecta a la cita de los antecedentes en los que apoya su postura

(extractos de la Convención Constituyente y Jurisprudenciales principalmente).

Inicialmente advierte el recurrente que la apelación se sustenta, por un

lado, en función de la doctrina de la “arbitrariedad” ante lo que entienden una deficiente

motivación, parcializada en argumentos y que prescinde de las circunstancias fácticas del

caso, omitiendo abordar los ejes centrales de la defensa presentada y, por otro lado, el

“absurdo razonamiento de la legislación aplicable”, puesto que –entienden- se han realizado

interpretaciones de la normativa parcializada, prescindiendo de tratados internacionales (en

particular de aquellos pactos que norman los derechos civiles y políticos), aplicando una

postura restrictiva en todo el razonamiento normativo y partiendo desde un análisis desde

hipótesis abstractas y abusivas.

En este marco analiza el fallo impugnado sosteniendo que, cuando refiere

el TEP al principio republicano adoptado en Río Negro, incurre en un “Error de derecho

constitucional” basado sólo en su interpretación del art. 175 de la CP, cuando en el caso se

encuentran cumplidos: la alternancia de un mandato en el cargo “(G, Vice, G, Vice)”, la

limitación e interrupción del poder ininterrumpido de una persona (se desplaza con intervalo

de un período de mandato el poder del ejecutivo).

Afirman que de esta manera “No se afecta el sistema republicano federal y

tampoco el provincial. No hay reelección indefinida” y que “Nada prohíbe esa forma de

alternancia, teniendo en cuenta el caso concreto y la circunstancia particular de Acefalía, en

los cargos de G y Vice que permite a una persona postularse de forma consecutiva (integrando

diferente fórmula).”

Luego alude al “Error en la fuente de argumento” sosteniendo que el TEP

parte de la anterior errónea premisa y de allí no comparte ninguna posibilidad de más de dos

mandatos consecutivos en cualquiera de los cargos de gobernador y vice, basándose en

parciales y tergiversadas citas de la convención constituyente al referirse a que esos

funcionarios son una “fórmula” o “bloque”, con lo que se dictó su resolución de jerarquía

constitucional modificando sus expresas normas e imponiendo una prohibición no escrita ni

querida.

Habla de la razonabilidad de la norma y en referencia al art. 175, asevera

que se agregó una prohibición (inhabilitación) electoral. También de la omisión completa

análisis art. 180 C.P, lo que implica prescindir en el análisis de las circunstancias fácticas del

caso en concreto, cuestión que violenta la doctrina del S.T.J. Debió efectuarse un análisis de

las circunstancias fácticas en su integralidad, cuestión que omitió el TEP. Y de allí analizar el

instituto de la acefalía, su incidencia en el art. 175 de la C.P. y los fallos en concreto (Fellner)

(Tribunal Electoral y Corte Suprema de Justicia de la Nación).

En concreto se agravia por:

a) Erróneo análisis de interpretación de textos constitucionales.

Apartamiento manifiesto de la jurisprudencia aplicable: Advierte que a través de las

expresiones del Tribunal, se mutó, cambió, alteró de forma arbitraria el orden de las reglas de

interpretación de la Constitución, inclusive haciéndole decir a la CSJN lo que sus fallos no

dicen, contradiciendo su propia argumentación precedente, pues comenzó -luego de

mencionar datos fácticos del caso y artículos de la CRN- interpretando las normas con “el

debate convencional constituyente” (pág. 25).

b) Erróneo análisis en cuanto a la naturaleza del Poder Ejecutivo. Afirma

que no es cierto, como dice el Tribunal que el “gobernador y vicegobernador” conforman el

Poder Ejecutivo y que se ha interpretado absurda y arbitrariamente los argumentos que

esbozara al respecto, lo que denota una resolución por demás apartada de la fundamentación

razonada y legal que toda resolución judicial debe tener (conf. art. 200 de la CPRN).

Detalla que es errónea la división realizada por dicho cuerpo, al segmentar

en dos el análisis y abordar los puntos en forma separada y sin tener en cuenta un hecho

excepcional como fue la muerte de Carlos Soria y la ruptura de la formula electoral originaria

en función de esta circunstancia. Destaca que el Tribunal Electoral nunca afirmó que la

11

“fórmula”, “bloque” o binomio sea indisoluble, aunque claramente termina otorgándole ese

alcance, lo que resulta completamente incorrecto.

En este sentido asegura que, la única prohibición establecida para el

binomio del “gobernador y el vicegobernador” es que si “se han sucedido recíprocamente, no

pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”.

Expresa el recurrente que la Constitución de 1988 no varió la

conformación del Poder Ejecutivo con la incorporación de la figura del vicegobernador, ya

que solo incluyo su reemplazante legal (para el supuesto de acefalía), razón por la cual en

definitiva integra la “fórmula” y que del texto del art. 170 se desprende que sigue siendo

unipersonal a pesar de la incorporación de la figura del vicegobernador.

Reitera que también en este caso el TEP realizó un análisis parcializado,

utilizando frases del Constituyente aisladas, fuera de contexto y sin entender el espíritu,

consideró de manera parcializada los debates constituyentes, solo con la finalidad de sustentar

que el Vicegobernador integra el Poder Ejecutivo y sostener allí que son una “fórmula

inescindible”, saliendo del esquema electoralista y extendiendo en forma irrazonable el

alcance al art. 175 y con el interés por buscar argumentos para inhabilitar al actual gobernador

de la Provincia.

Se explaya en la trascripción de los que el constituyente expone al respecto

en la Convención, afirmando que cuando se habló de fórmula lo hizo en sentido de orden

electoral, pero que no introdujeron el concepto de fórmula los Convencionales en la

Constitución Provincial del 88′, como si lo han hecho la Constitución Nacional (arts. 96 y

siguientes) y otras Constituciones Provinciales. Ello, agregan, no puede llevar a concluir que

el Poder Ejecutivo sea bipersonal o ejercido en forma conjunta por el gobernador y vice. Uno

es sin el otro.

Que de esta manera, el convencional constituyente resolvió que el

vicegobernador sea el titular del Poder Legislativo y que el hecho que sea colaborador directo

del gobernador, no lo hace formar parte del Poder Ejecutivo.

Enfáticamente sostiene que el constituyente dejó en claro la posibilidad de

ser re-elegidos en el mismo cargo, atento a que hasta la Constitución de 1988 el Gobernador

12

Expte. 30193/19

“Incidente de Impugnación de candidatura en autos: Alianza Electoral Transitoria Juntos Somos Río Negro s/Oficialización de candidatos

(Elecciones Provinciales 07/04/2019)

Procuración General de la Provincia de Río Negro

no podía ser re-electo, sino que solo tenía un mandato. La novedad es que se agregó la

posibilidad de un nuevo mandato de 4 años y sobre ello hablaba el convencional Carosio.

c) Erróneo Análisis del art. 175 desde la Literalidad: Lo primero que ha

efectuado el T.E.P. es prescindir de circunstancias fácticas en su totalidad, para analizar el art.

175 de la CP desde lo abstracto y no en un análisis integral, es decir fáctico, normativo,

axiológico. Que en ese sentido, la fórmula que compitió electoralmente en las elecciones del

2011, para acceder a los cargos de gobernador y vicegobernador (distintos cargos), no volvió

a ser la misma (para ser re-elegida o sucederse recíprocamente) en el 2015 por una

excepcionalidad: La muerte de Carlos Soria.

Advierte que el TEP confunde la periodicidad con la alternancia en el

poder. En cuanto a mandatos consecutivos se refiere, omitió el Tribunal valorar lo relacionado

al período de ejercicio del cargo por reemplazo que permite la situación (otra diferente

excepción, si se quiere) prevista en el art. 180 inc. 2 y la consecuente nueva postulación.

También le faltó un análisis del sistema republicano.

Ha buscado el Tribunal, conforme lo dice el recurrente, el “espíritu” de la

CPRN, apartándose arbitrariamente de las reglas de interpretación que él mismo antes señaló,

desatendiendo de forma grosera las expresas y concordantes prescripciones de la Carta Magna

Provincial.

Seguidamente, ponen de resalto que ni el tribunal ni el impugnante

explican cómo ocurre la reciprocidad en la sucesión del vicegobernador que reemplaza al

gobernador, tampoco cómo sería la del vicegobernador que es electo gobernador con diferente

fórmula, cuando el mismo impugnante reconoció que recíprocamente significa “de uno hacia

otro y a la inversa”, por lo que la autocontradicción es palmaria y manifiesta y denota un

apartamiento grosero de la disposición constitucional.

Se pretende soslayar el significado de recíproco con “no necesariamente”,

algo totalmente absurdo y desconectado del significado normal, común, habitual y hasta el

que le otorga la Real Academia Española.

Advierten a los señores jueces del STJ, que la Constitución habla de

“Gobernador y Vicegobernador”. Los diferencia claramente. De ninguna cláusula

constitucional surge la supuesta inescindibilidad de ambos cargos como propone el FPV; tan

es así que el Tribunal Electoral soslayó esa afirmación diciendo que forman parte del Poder

Ejecutivo, en una suerte de receptar esa afirmación del FPV y tergiversar nuestra afirmación

de que “cada uno de ellos resulta ser -en ejercicio de sus mandatos- titular de un Poder del

Estado distinto (Ejecutivo y Legislativo respectivamente)”.

De esta manera –afirman- no hay reelección si antes no fue elegido en el

mismo cargo (sea gobernador o vice). No hay sucesión recíproca entre el gobernador y

Vicegobernador si las mismas personas no hacen entrecruzamiento de esos cargos. Es decir,

se requiere que quien fue gobernador pase a vice y viceversa.

Así, remarca que la Constitución no expresa ni de ella se infiere que la

expresión reelección sea respecto de cualquiera de ambos cargos, sino todo lo contrario, es

muy clara en cuanto regula el permiso de reelección y prohibición de re-reelección

consecutivas en el mismo cargo de gobernador o de vicegobernador. Tampoco se cumplió el

supuesto de la “reciprocidad” previsto por la norma constitucional. Si el “espíritu del

Convencional” hubiera sido el que el TEP menciona, entonces sin dudas que el termino

sucesión reciproca no lo habría introducido, no hubiera sido necesario. Sobre esto nada ha

dicho el TEP, en una clara omisión a deliberada.

Alega, que al interpretar el art. 175 de la Constitución, el TEP incumple

estas directivas, pues obliga a concluir que el segundo supuesto previsto en la norma –

prohibición de más de una sucesión recíproca- fija una regla enteramente redundante, que solo

reitera lo que establece el primer supuesto -prohibición de más de una reelección-.De acuerdo

a ese principio, si la primera hipótesis (reelección) comprendiera a un nuevo mandato en

cualquier cargo (y no en el mismo que se ejerce), entonces la prohibición de sucesión

recíproca sería enteramente superflua, pues esa sucesión ya estaría comprendida en el

supuesto de reelección.

Que contrariamente a lo que afirmara el TEP la postura esgrimida implica

que puede sostenerse en el cargo de gobernador y vice de manera perpetua por candidatura

14

testimonial, lo que resulta absurdo. En el caso concreto, porque la candidatura de Alberto

Weretilneck es para el cargo de Gobernador, con lo cual este argumento es abstracto. De

resultar electo en la compulsa del 7 de Abril, el nombrado no puede ser candidato para

ninguno de ambos cargos en el año 2023.

Reitera que la CPRN impide el ejercicio indefinido del Poder Ejecutivo

asegurando la alternancia de personas en el cargo de gobernador. Tanto así que permite la

reelección, y después nueva elección con un período de intervalo, por lo tanto quien fue electo

puede volver a serlo en tanto no implique ejercicio del poder ejecutivo de forma indefinida.

Afirma que con lo dicho se demuestra la inmotivación del Tribunal cuando

sostiene que se puede “restar razón de ser a un precepto constitucional” o “autorizar una

contradicción lógico-jurídica entre sus postulados”.

Advierte el absoluto apartamiento o desconocimiento del texto

Constitucional. Si esa afirmación basada en el “espíritu” que dijo encontrar el Tribunal fuera

cierta, sólo sería posible la reelección del gobernador cuando integre la “fórmula” con el

mismo vicegobernador (igual persona). E incluso, cuando uno de los integrantes de la formula

fuera inhabilitado por la justicia, entonces el otro integrante también se caería. Si uno de los

dos fuera destituido, entonces el otro correría la misma suerte.

Una afirmación con tal alcance –manifiesta la Agrupación apelante- implica

desconocer el sentido común y jurídico de los términos “electo” y “reelecto” que contiene el

artículo 175. el que, cuando habla de reelección alude al mismo cargo para el que antes fue

elegido, manifestando que la Constitución de Río Negro prohíbe la reelección indefinida, la

re-reelección en el mismo cargo y la elección (en el otro cargo) o reelección (en el mismo

cargo) luego de sucesión recíproca. Todo, a los fines de evitar el ejercicio del Poder (cargo de

gobernador) por más de ocho años (sin perjuicio del permiso por hasta cuatro años más como

lo que diremos más adelante en la interpretación integral de los arts. 175 y 180).

Que es errónea la conclusión de que habilitar al candidato Wereltineck

“posibilitaría acceder a un tercer mandato” con sustento en el art. 175 de la CP, pues esa

15

posibilidad esta prevista por la CRN ante el supuesto extraordinario de acefalía (art. 180 inc.

2) en función del art. 175.

e) Omisión de análisis de precedente aplicable: el Tribunal Electoral

desechó de forma arbitraria, la situación que aconteció en la Provincia de Jujuy, en el caso

“Fellner”

f) Utilización arbitraria del dictamen del Procurador en fallo Mendioroz del

S.T.J: nada dijo el Tribunal sobre cómo resolvió allí el STJRN.

g) Cita inadecuada de doctrina referida a la Constitución Nacional: En

cuanto a la cita del autor Quiroga Lavié, es inaplicable .Esto demuestra la arbitrariedad y

parcialidad.

h) Errónea valoración del plazo legal: El Tribunal Electoral y los

impugnantes consideran que la Constitución Provincial sólo prevé ocho años consecutivos

como máximo para el “ejercicio” del cargo de gobernador; y ello es correcto, sólo cuando el

gobernador ha sido “reelecto”. Soslayan que la Constitución también prevé la posibilidad de

hasta doce años consecutivos como máximo para el “ejercicio” del cargo de gobernador

cuando de forma excepcional el vicegobernador lo “reemplaza” en caso de fallecimiento,

antes o después de su asunción (artículo 180 inciso 2).

La postura que fragmente la interpretación de los artículos (que prevén

diferentes supuestos) de la Constitución podría llegar al absurdo de afirmar que sólo el

gobernador y vicegobernador electos para dichos cargos (arts. 170 y 175) pueden ejercer los

mismos, desatendiendo/suprimiendo las previsiones del art. 180 en cuanto dispone que ante

determinadas situaciones podrán ejercer esos cargos “el vicepresidente primero o, en su

defecto, el vicepresidente segundo de la Legislatura” (art. 180 inc. 3), el legislador que elija

“la Legislatura de su seno” (art. 180 incs. 5 y 6) y/o “el presidente del Superior Tribunal de

Justicia” (art. 180 inc. 7).

h) Omisión de análisis de los Derechos Civiles y Políticos y errónea

valoración derecho sufragio: Los jueces del TEP han hecho una valoración parcial del bloque

de constitucionalidad y han aplicado erróneamente los derechos civiles y políticos.

Enfatizan respecto del principio pro homine, como directiva que indica al

intérprete que frente a la duda interpretativa o a uno o varios textos normativos, se debe

tomar siempre la decisión en favoris personae, es decir en favor de la opción que de mejor

manera garantice la efectividad del derecho de la persona.

Que El alcance que pretende asignarle el TEP al concepto fórmula del art.

125 de la ley 2431, se erige como desproporcionado toda vez que conlleva una restricción

ilegítima por violar el principio razonabilidad. Además viola el principio de legalidad por

crear un supuesto de restricción que el artículo 175 de la CPRN no contempla, como así

también se altera el principio de igualdad respecto de aquellos de quienes pudieron o puedan

haber gozado o de dos mandatos consecutivos como Gobernador.

El apelante asegura que se incurra en una absurda interpretación

alternancia en el poder: al confundirse los conceptos de periodicidad de los cargos electivos

con la alternancia en el poder en otra muestra clara de arbitrariedad.

Nuestra Constitución Provincial -dice- limita a dos oportunidades la

elección consecutiva del gobernador y de allí el principio general de posible ejercicio del

cargo hasta ocho años de forma continuada. Pero la Constitución también prevé una situación

excepcional: si en el período anterior a esa elección y reelección en el cargo de gobernador, la

misma persona fue elegida en otro cargo (léase: vicegobernador integrando otra fórmula ó

legislador) en razón del cual deba (en caso de acefalía) reemplazar al gobernador, surge de allí

la posibilidad de ejercer el cargo hasta doce años de forma continuada.

Concluyendo sostiene que las previsiones constitucionales son diáfanas u

que no existe laguna ni vacío Constitucional.

CONTESTAN TRASLADO

A fs. 191/208 contesta traslado del memorial de agravio el apoderado del

Partido Justicialista de la Provincia de Río Negro Nicolás Rochas, y apoderado común de la

17

alianza transitoria Frente para la Victoria Distrito Rio Negro, con el patrocinio letrado del Dr.

Gustavo M. Chirico. Por su parte, a fs. 209/225 y con el mismo fin, se presentan los Dres.

Oscar Machado por la UCR, Ricardo Pridebailo por el PRO y Stella Maris Abrameto por la

Coalición Cívica ARI, todos en carácter de apoderados de la Alianza Cambiemos.

Coincidiendo ambas presentaciones en la insuficiencia del recurso de

apelación interpuesto por no constituir la crítica concreta y razonada de las partes del fallo del

TEP que se consideren equivocadas que exige la ley ritual (artículos 265 Y266 del C.P.C.C.),

elaboran su conteste en consonancia con los términos de las impugnaciones oportunamente

contestadas, invocando argumentos expuestos oportunamente, contestando los agravios

introducidos por Juntos Somos Río Negro y solicitando -ambas Agrupaciones políticas- la

confirmación del fallo recurrido.

En mérito a la brevedad, remito a la lectura del contenido de sendos.

II

Ingresando ahora al análisis del fallo impugnado y en mérito a la vista

concedida, he de exponer a continuación el criterio de esta Procuración General.

a. Introducción al tema:

Parto de la base que lo que más se adecua a los principios democráticos

republicanos, es la necesidad que los textos constitucionales posean fórmulas claras que

impidan la posibilidad de perpetuación de los gobernantes en el poder. De hecho, la mayoría

de las constituciones democráticas del mundo poseen cláusulas que limitan que los

gobernantes sean reelegidos en sus cargos por nuevos períodos, pues la periodicidad permite

evitar males que afectan a las democracias modernas.

La periodicidad de los mandatos, impide la vieja concepción del

caudillismo, clientelismo político y corrupción. También, la mayoría de las Constituciones

provinciales argentinas se inscriben en esta línea de pensamiento aunque han abordado el

tema desde diferentes ópticas, siempre llegando a soluciones parecidas: limitar los mandatos

de los gobernantes.

Pero, no menos cierto es, que el concepto restrictivo absoluto, permisivo o

permisivo moderado de repetición de mandatos, no es una temática que afecte al sistema

republicano de gobierno, pues cada Estado tiene la posibilidad de instaurar el sistema más

apropiado para su vida democrática.

Es así que, sin afectar el sistema republicano de gobierno, la provincia de

Mendoza impide las posibilidades de repetición de mandatos, Santa Cruz en una posición

contraria lo habilita indefinidamente y Río Negro acepta un sistema intermedio, prohibiendo

la reelección de sus gobernantes por más de una vez.

Ahora bien, en el caso de aquellas fórmulas prohibitivas (Mendoza o Río

Negro), las mismas deberán estar desarrolladas en forma clara y certera en el texto

constitucional, escritas de manera tal que no permitan dudas sobre cual es la conducta

permitida y cual la conducta negada, máxime cuando hablamos de normas que regulan la

participación política de los ciudadanos en el Estado. Esto es así, por cuanto desde el espíritu

constitucional, se parte de la base que todo ciudadano tiene el derecho de participar en los

procesos electorales, pudiendo elegir y ser elegido.

En nuestra provincia, las condiciones de elegibilidad de gobernador y

vicegobernador están establecidas en el Art. 171 del texto constitucional, instituyendo en el

Art. 172 del mismo cuerpo, las inhabilidades legales para postularse a esos cargos. Este

último artículo, necesariamente debe integrarse con el Art. 175 del texto legal, que establece

las prohibiciones a las que hago referencia.

Por ello, al contener el texto constitucional provincial (Art. 175)

19

limitaciones a la elegibilidad de ciudadanos y no ser estas de carácter general, obliga a

analizar las mismas en cada caso concreto, puesto que las prohibiciones afectan a ciudadanos

determinados y bajo condiciones particulares.

El caso concreto se presenta en la provincia de Río Negro, al momento que

el Sr. Alberto Weretilneck postula para el cargo de gobernador de la Provincia para el período

2019/2023, razón de lo cual se instala la discusión y análisis del texto constitucional (Art. 175

CP).

b. Marco de interpretación:

La visión de la manda legal (Art. 175 CPRN) tal como se encuentra

redactada en el texto de la ley fundamental provincial, puede permitir variadas opiniones e

interpretaciones (ya sean jurídicas, éticas, morales, políticas, etc.), situación que se ha

evidenciado claramente en nuestra provincia en los últimos tiempos. No obstante, la única

interpretación aplicable será la interpretación jurídica que determine nuestro Superior

Tribunal de Justicia, órgano que según el propio texto constitucional (Art. 207), es el que

tiene la facultad de decidir de manera definitiva en el ámbito provincial, tan importante

cuestión.

Hoy soy llamado a dar una opinión no vinculante sobre el tema, pues así lo

impone la Ley K 4199 Art. 11 inc. q, por lo que considero apropiado comenzar mi análisis

estableciendo el marco sobre el cual entiendo debe interpretarse el texto constitucional

provincial, tanto en este caso particular como en cualquier otro que así lo requiera.

La misma estará guiada, entre otras, por aquello que Klaus Gunther definió

tiempo atrás como principio de coherencia o principio práctico de aplicación; es decir, sobre

la base de normas y principios que indican que la norma individual aplicable debe respetar el

principio de adecuación normativa, entendiéndose esta como “El juicio de aplicación es el

producto de una argumentación dirigida por una exigencia de imparcialidad. Esta exigencia

se traduce en el principio procesal según el cual no se puede establecer que una norma

pueda aplicarse legítimamente en una situación sin que se tomen antes en consideración

todas las características de la situación que son relevantes para garantizar una

interpretación coherente de todas las normas aplicables.” (Ein normative begriff der

Koharezfur eine Theorie der juristischen Argumentation. Rchstheorie N° 20 (1989)

traducción castellana Doxa.)

Siguiendo este desarrollo, rescato del catedrático en derecho constitucional

R. Dworkin, cuando expresa que “toda interpretación aspira a convertir un objeto en lo

mejor que ese objeto puede ser” (Laws Empire Cambridge, Mass 1986 Pag. 52). Es decir, la

norma única aplicable al caso en estudio es justificada y legítima mediante su anclaje en el

conjunto de todas las razones relevantes en virtud de una interpretación completa de la

situación y por ello, las normas constitucionales no pueden ser analizadas de manera aislada.

Cada norma se debe analizar e interpretar en comunión con el resto de la

hermenéutica constitucional, procurando inclinarse por la armonía del texto en relación a su

integralidad interna, respetando el principio literal de la Constitución, sin perder de vista el

espíritu del constituyente al momento de la redacción de la norma, con más sus antecedentes

semánticos, genéticos, comparativos, sistemáticos y teológicos.

Asimismo, y al emitir esta opinión, no puedo en el caso concreto

apartarme de la necesidad de considerar como válida la regla del mejor derecho aplicable, en

conjunción con la mejor interpretación posible, amparado en el principio pro homine, que

obliga a todo intérprete a aplicar aquella norma o interpretación normativa que resulte más

favorable a la persona o a la comunidad toda.

“El principio pro homine no es otra cosa que el criterio fundamental para

aplicar a cuestiones constitucionales donde se debatan límites al ejercicio de derechos

fundamentales; es un criterio que exige interpretar extensivamente las normas que los

consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen.” (De Clément, Zlata,

“La complejidad del principio pro homine”, – JA 2015-I, fascículo n. 12 marzo 25 de 2015, p.

101.)

En consecuencia, bajo este cuadro de reglas de interpretación, sin perder

de vista los antecedentes jurisprudenciales locales y nacionales, como así los tratados

internacionales (ley vigente en nuestro país) se desarrolla el presente dictamen.

Ya Juan Bautista Alberdi, se expresaba en relación a la interpretación de la

norma constitucional, indicando magistralmente que: “Conservar la Constitución, es el

secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No la reemplacéis por otra

nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque

la novedad excluye el respeto y la costumbre, y una ley sin esas bases es un pedazo de papel,

un trozo literario. La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, son los grandes

medios de remediar los defectos de las leyes. La ley es un Dios mudo: habla siempre por la

boca del magistrado, quien la hace ser sabia o inicua. (Cap. XXXIV)”. (El resaltado me

pertenece)

b 1. Referencia legislativa:

Permítaseme señalar asimismo, que para la confección de este dictamen,

he analizado la totalidad de los expedientes de la Convención Constituyente rionegrina, en

especial y con mayor interés aquel que se relacionaba con la Comisión N° 6, que tuvo por

tarea el tratamiento del Poder Ejecutivo Provincial.

De la atenta lectura de esos cuerpos legislativos, observo que por el modo

y forma de trabajo de los Sres. Constituyentes, las discusiones que llevaron a incorporar en el

texto constitucional el actual Art. 175, no se encuentran plasmadas en los expedientes de

Comisión y mucho menos en el plenario, toda vez que este se aprobó de la forma y modo que

lo remitió la comisión.

Surge del debate constituyente: “Sr. Secretario: (Castello).

“REELECCION. Art. 99°. El Gobernador y el Vicegobernador pueden ser reelectos o

sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se

han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino

con un período de intervalo”.

Sr. Presidente: (Arias). En consideración. Tiene la palabra el Sr.

convencional Carosio, miembro informante de la Comisión.

Sr. Convencional Carosio: Tampoco este artículo ha merecido

observación. El texto compatibilizado propuesto es de distinta enunciación al original, ya

que la Comisión lo analizó posteriormente.

Sr. Presidente: (Arias). Se va a votar. Sírvanse marcar sus votos los Sres.

convencionales. Por la afirmativa: Unanimidad. Ha quedado aprobado este artículo, que

pasa a integrar el Texto Constitucional.

Corresponde que pase a la Comisión Redactora”

Debo agregar que en un análisis histórico – comparativo del tema, poco

aporta lo desarrollado en relación a la Constitución Nacional (1994), puesto que nuestra

Constitución Provincial fue sancionada en el año 1988, es decir casi seis años antes que la

misma nacional, situación que claramente indica que los convencionales constituyentes

rionegrinos no recibieron influencia alguna de los constituyentes nacionales posteriores.

c. Repaso Fáctico:

En comunión con lo expuesto, comenzaré expresando la situación fáctica

que se plantea en el caso concreto del Sr. Alberto Weretilneck:

El mencionado se postuló para el cargo de vicegobernador, acompañando

al Dr. Carlos Soria, quien lo hizo para el cargo de gobernador (período 2011/2015). Los

nombrados se impusieron en las elecciones generales provinciales desarrolladas en fecha 25

de septiembre del año 2011 en la provincia de Río Negro, asumiendo los cargos para los que

fueron electos respectivamente en fecha 10 de diciembre del año 2011.

A los pocos días de aquella asunción (22 días para ser preciso), el Sr.

gobernador electo y ya en ejercicio del cargo, pierde su vida y como consecuencia de ello,

queda acéfalo el poder Ejecutivo Provincial.

En cumplimiento del Art. 180 Inc. 2 de la Constitución Provincial, en el

mes de enero del año 2012, el Sr. Alberto Weretilneck en su calidad de Vicegobernador de la

provincia, asume las funciones propias del poder Ejecutivo Provincial, situación que se

mantuvo hasta la finalización del mandato que fuera conferido por la voluntad popular al Dr.

Carlos Soria (10 de diciembre del año 2015).

Luego de ello, ya en el año 2015, el Sr. Alberto Weretilneck se presenta a

elecciones, postulando el cargo de gobernador de la provincia, siendo acompañado por el Lic.

Pedro Pesatti (vicegobernador). Como resultado de la elección popular (Art. 173 CP), el Sr.

Alberto Weretilneck es electo gobernador de la provincia, situación ésta que lo lleva a ocupar

el cargo en el período 2015/2019.

Consecuentemente y en la actualidad, el ciudadano Alberto Weretilneck se

ha presentado nuevamente como candidato a Gobernador, postulando la Sra. Arabela Carrera

el cargo de vicegobernadora provincial (período 2019/2023).

d. Impugnaciones // Fallo del Tribunal Electoral Provincial:

En razón de esta postulación, los partidos Alianza Frente para la Victoria

y Cambiemos, han efectuado sus respectivas impugnaciones a la misma, siendo receptadas de

manera favorable por el Tribunal Electoral Provincial, tal como se referencia en ítem I del

presente.

e. Análisis estrictamente jurídico:

La situación precedentemente descripta obliga como ya se expusiera, a

analizar el Art. 175 de la Constitución de la provincia de Río Negro, con el fin de verificar si

corresponde o no, la posibilidad que el ciudadano Alberto Weretilneck pueda legalmente

postularse para ocupar el cargo de gobernador de la Provincia de Río Negro en el período

2019/2023.

La cuestión técnica a considerar será la siguiente: ¿goza el gobernador

actual de la Provincia de Río Negro (Alberto Weretilneck), de la posibilidad de postularse

para una nueva candidatura a ocupar el cargo de gobernador; o esta posibilidad se encuentra

vedada producto de haber sido electo como vicegobernador en el año 2011, desarrollando las

funciones ejecutivas (por aplicación del Art. 180 inc. 2) luego del fallecimiento del Dr. Carlos

Soria y posteriormente a ello haber sido electo gobernador provincial (mandato que finaliza el

día 10 de diciembre del año 2019)?.

A tales fines, resulta pertinente transcribir lo expresamente dispuesto por

el texto del Art. 175 de la Constitución Provincial, normativa constitucional que refiere al

tema en cuestión: “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse

recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han

sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un

período de intervalo”.

e 1) Situaciones posibles que se desprenden del texto constitucional:

Como primer elemento de análisis entiendo que el Art. 175 expresa dos

situaciones posibles (1) y una consecuencia (2) aplicable a las mismas:

1. Que el gobernador y vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse en el cargo de

manera recíproca por un nuevo período y por una sola vez.

2. Si fueron reelectos o se han sucedido en el cargo recíprocamente, no pueden ser

elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.

Las situaciones que se plantean en la norma Constitucional (1), son

perfectamente diferenciables:

a. Que el gobernador y vicegobernador provincial pueden ser reelectos una vez.

b. Que el gobernador y vicegobernador pueden sucederse en el cargo de manera

recíproca por un nuevo período y por solo una vez.

El hecho que las situaciones estén separadas por la conjunción “o”,

claramente demuestra (como expresara anteriormente) que el constituyente ha previsto dos

contextos posibles y diferenciables uno del otro: el gobernador y el vicegobernador pueden

ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez.

Al utilizar en el texto constitucional la conjunción “o”, por definición está

expresando diferencia de situaciones, dejando claro que las hipótesis son distintas y no se

refieren a una misma cuestión.

De no haber sido así, el constituyente al referirse a reelección o sucederse

en el cargo hubiera utilizado otra conjunción (por ejemplo “y”), indicando así la coexistencia

de situaciones y allí sí, estaríamos frente a una hipótesis reforzada por otra similar o igual.

En consecuencia, la manda provincial habilita la reelección por una vez de

los funcionarios e imposibilita la reelección cuando se ha producido la sucesión recíproca

entre gobernador y vicegobernador, debiendo para el supuesto dejar transcurrir un período.

e. 2) Reelección / sucesión recíproca:

El lamentable fallecimiento del Dr. Soria, a los pocos días del inicio de su

primer mandato como gobernador provincial, imposibilita considerar en la actualidad la

hipótesis contemplada en el punto b; pues nunca pudo existir la posibilidad que el

vicegobernador (de aquel momento) Alberto Weretilneck integre una postulación como

candidato a gobernador, con el Dr. Carlos Soria como vicegobernador. Es decir, no se

sucedieron recíprocamente en sus cargos electivos, ni lo podían material o físicamente hacer.

Para más claridad en el concepto, es importante tener en consideración

como define la Real Academia Española el vocablo “suceder”, vocablo que ha sido utilizado

por el convencional constituyente, conjuntamente con el término “recíprocamente”,

definiendo así las posibilidades que establecen las situaciones que acarrean prohibiciones.

Al efecto la institución madre de la lengua define:

– Suceder: “Pasar a ocupar el puesto o desempeñar la función de alguien”.

– Recíprocamente: “Las acciones o sentimientos que se corresponden entre dos personas

de manera mutua”.

La hipótesis señalada, en función de los términos utilizados por el

convencional constituyente (de acuerdo a su significado según la R.A.E.) sólo es posible,

cuando las mismas personas que se presentaron para tan importantes cargos y accedieron por

el voto popular a los mismos, se presenten nuevamente, pero con el orden invertido y triunfen

en el proceso electoral.

Queda claro que al insertarse en el texto constitucional la palabra

recíprocamente, califica la hipótesis en el sentido antes expresado y por ende, cualquier otra

significación resultaría inexplicable en el marco de una interpretación coherente.

Ante a ello, nuestra constitución claramente impide la posibilidad de

sucesión recíproca entre gobernador y vice por más de una vez.

De conformidad a ello y cuando la norma constitucional alude a sucesión

27

recíproca (segunda hipótesis del primer párrafo del Art. 175), se desprende del primer

supuesto contemplado en el primer párrafo del Art. 175 del texto constitucional, pues ya no

alude a reelección, sino precisamente y como se dijo a sucederse recíprocamente en los

cargos de gobernador y vicegobernador.

Esto explica por qué el texto constitucional prevé las dos hipótesis antes

expresadas, pues por un lado refiere a la reelección en los cargos que ocuparon gobernador //

vicegobernador y en otra hipótesis distinta, prevé la posibilidad de sucesión recíproca entre

las mismas personas.

Despejado el tema de la sucesión recíproca (situación imposible en el

caso), resta examinar el supuesto de reelección cuando no existe sucesión recíproca entre

gobernador y vicegobernador. Al respecto, entiendo que cuando el texto constitucional refiere

a reelección, lo hace aludiendo a la posibilidad de ser electo nuevamente en el cargo para

el que ya fuera electo el candidato en una oportunidad anterior inmediata, pues no existe

ni puede existir desde un razonamiento constitucional lógico – jurídico, posibilidad alguna

que una persona intente una reelección a un cargo al que no se postuló con anterioridad (y

resultó electo), allí hablaríamos de elección y no de reelección.

Da sentido a la afirmación anterior el hecho de la existencia de las dos

hipótesis que prevé el Art. 175 del texto constitucional ya que, por un lado y como se dijo,

contempla la prohibición cuando gobernador y vicegobernador alternan en sus cargos; lo

pueden hacer, pero sólo una vez (Sucesión recíproca = Personas).

Por otro lado, en la primera parte del artículo se ocupa de la reelección,

indicando que sólo es posible también en una oportunidad (Reelección = Cargos).

Se desprende así con claridad que cuando el texto constitucional alude a

reelección, lo hace en relación al cargo ya ocupado, ya que si no fuera así, ningún sentido

tendría la división del artículo en dos hipótesis que contemple la misma negativa. Si la

intención del constituyente fuera otra diferente a la expuesta, bastaría con la primera parte del

artículo, dado que la misma sería comprensiva de todas las hipótesis de reelección, pero al

agregar la segunda parte del texto, claramente lo hace con la intención de diferenciar la

situación de alternancia entre gobernador // vicegobernador (no repiten cargo), de la

reelección del gobernador // vicegobernador en los cargos que fueron electos en la primera

elección.

Sirva como ejemplo la redacción del Art. 115 de la Constitución

mendocina, que al tratar el tema expresa: “El gobernador y el vicegobernador no podrán ser

reelegidos para el período siguiente al de su ejercicio. Tampoco podrá el gobernador ser

nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador. No

podrán ser electos para ninguno de estos cargos, los parientes de los funcionarios salientes,

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. El gobernador tampoco podrá ser

electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”.

El texto mendocino es claro: cuando se habla de reelección en lenguaje

constitucional, se habla de repetir el cargo para el que el ciudadano fue electo con

anterioridad.

Afianza esta posición, la redacción de la última parte del artículo 175 de la

Constitución de Río Negro, por tanto definitivamente establece que en el caso que el

gobernador o vicegobernador fueran reelectos (en sus cargos), no pueden luego ser elegidos

para ninguno de ellos.

Si la intención del legislador fuera otra diferente a lo manifestado en los

párrafos anteriores, no utilizaría al final del mismo artículo la palabra elegidos, debería haber

utilizado la palabra reelecto, para completar la frase “reelecto para ninguno de ambos

cargos”, pues cuando habla de elegido, habla de primera elección en el cargo y cuando habla

de reelegido lo hace como sinónimo a segunda elección en el cargo, por ello al haber sido un

candidato reelecto en un cargo, luego ya no puede ser elegido en ninguno de los dos cargos.

Para una mayor comprensión de lo expuesto, veamos cómo define el

Diccionario Universal de Términos Parlamentarios el termino reelección: “Es la acción y

efecto de reelegir, este a su vez significa volver a elegir nuevamente lo mismo. Alude así a la

elección segunda o ulterior de la misma persona para el cargo que estaba desempeñando y

en el cual cesaba o iba a cesar, o en el desempeñado anteriormente”. (El subrayado me

pertenece)

En igual sentido el Sistema de Información Legislativa (México) indica

que reelección “es la posibilidad jurídica para que un ciudadano que haya desempeñado

algún cargo de elección popular ocupe nuevamente éste al finalizar el periodo de su

ejercicio, sin la necesidad de que exista un periodo intermedio donde no se ejerza el puesto”

O en su caso el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 1ª

Edición Electrónica (Manuel Ossorio) (Editorial Heliasta, Bs. As. 2006 – academia.edu),

define el término como “Segunda o ulterior elección (v.) de alguien para igual puesto en que

venía desempeñándose”.

Por su parte, Zarini en su obra “Constitución Argentina Comentada” (Pág.

341), afirma que: “Al cesar su mandato de cuatro años, el presidente puede ser reelecto en

ese cargo o elegido vicepresidente (…)”

A mayor abundamiento puede observarse que cuando los Convencionales

Constituyentes Rionegrinos, Arturo, Belmonte y Campano presentan su propio proyecto

dentro de la Comisión N° 6 (Poder Ejecutivo) Expte. N° L078 (Fs.2) en los fundamentos del

mismo, expresan de manera textual: “…Con ello un Poder Ejecutivo que viene realizando

una buena obra de gobierno, si es ratificado en el cargo por una elección popular, tendrá el

tiempo necesario para culminar su labor, si no fuera reelecto luego de cuatro años de

gobierno significa que no tiene consenso popular para continuar”.

En razón de todo ello, no tengo dudas que cuando el texto constitucional

alude a reelección, lo hace en el único sentido de volver a ocupar el cargo que detentaba la

persona postulada.

f. Situación legal en el caso concreto:

En esta vía de análisis corresponde saber si el Sr. Alberto Weretilneck fue

elegido gobernador de la provincia una o más veces de manera continuada y de esta manera,

poder determinar si en la postulación actual intenta ser reelecto o re reelecto (situación

prohibida por mandato constitucional).

Para comprender la situación específica del candidato, en un análisis

integral del texto constitucional, es importante expresar que el Art. 170 de la Constitución

Provincial establece que el poder ejecutivo provincial es ejercido por UN ciudadano con el

título de gobernador. La manda constitucional es clara en cuanto a que el Poder Ejecutivo será

ejercido por una sola persona, un solo ciudadano y tendrá el título de gobernador.

Por simple asociación también se concluye que el vicegobernador no

ocupa ni ejerce el poder ejecutivo provincial, ni forma parte de éste.

El hecho de estar tratados ambos cargos en la misma sección de la

Constitución “PODER EJECUTIVO” (sin olvidar que también está tratado el tema en la

sección “PODER LEGISLATIVO”) no modifica la afirmación anterior, pues ello es así toda

vez que el vicegobernador resulta ser el reemplazante natural (pero no único Inc. 3 y 4 Art.

180 CPRN) del gobernador, con lo cual aquél funcionario deberá revestir las mismas

cualidades y condiciones que el gobernador de la provincia ya que, como se dijo, resulta ser

el reemplazante natural del titular del Poder Ejecutivo.

En consecuencia si eventualmente puede desarrollar las funciones propias

del gobernador, deberá necesariamente tener las mismas condiciones personales y de

elegibilidad que éste y es por ello que se los involucra a ambos en el misma sección (Cuarta)

de la Constitución Provincial.

No obstante ello, obsérvese asimismo que la Sección Tercera (Poder

31

Legislativo) en su Capítulo II Art. 131, también legisla en relación al vicegobernador,

indicando que es el presidente del cuerpo y tiene voto en caso de empate.

Art. 131 Constitución Provincial: “El vicegobernador es el presidente nato

de la legislatura y tiene voto solo en caso de empate”.

El cargo está tratado en consecuencia en dos secciones de la Constitución

Provincial, Tercera (Poder Legislativo) y Cuarta (Poder Ejecutivo), técnica ésta que me lleva

a adherir a la tesis referida a que el cargo de vicegobernador es extra poder (o un híbrido en

palabras del constitucionalista Daniel Sabsay), con funciones en el Poder Legislativo

provincial, pero sin formar parte del mismo.

Al respecto expresa Zarini en la obra ya citada (Pag. 342/343) que “A

pesar de las características señaladas de nuestro Poder Ejecutivo, y sin afectar aquellas, la

Constitución ha previsto el cargo de Vicepresidente de la Nación, que si bien no integra

dicho poder, está llamado a ejercerlo en los casos establecidos por el Art. 88 (…)” (tesis que

aplica al caso del vicegobernador provincial).

De la misma manera, Bidart Campos en su obra “Manual de la

Constitución Argentina” (Tomo III Pág. 204), al tratar el tema del Vicepresidente, lo califica

como “Órgano extra poder”, reafirmando con ello su no pertenencia al Poder Ejecutivo

Nacional.

Por su parte, el Profesor de derecho Constitucional Dr. Miguel Ángel

Ekmekdjian en la obra Manual de la “Constitución Argentina” (Pág. 482), refiriendo al

Vicepresidente, nos indica que se trata de “una magistratura híbrida”, coincidiendo con lo

expuesto previamente.

Las citas doctrinarias anteriores (Sabsay, Zarini, Bidart Campos,

Ekmekdjain), si bien están referidas al vicepresidente de la Nación, son perfectamente

aplicables a la figura del vicegobernador provincial.

Entiendo que si se pensara que el vicegobernador a nivel provincial, es un

órgano incluido dentro del poder ejecutivo (como a mi criterio, mal interpreta el Tribunal

Electoral Provincial), al prestar funciones en el poder legislativo rionegrino (presidente del

cuerpo, con derecho a voto en caso de empate), se estaría violando claramente el Principio

Republicano de Gobierno, consagrado en el Art. 1 de la CP y con ello la división de poderes,

pues un componente del ejecutivo provincial, presidiría al poder legislativo provincial,

inclusive con posibilidad de votar leyes en caso de empate (Art. 131 Const. Provincial).

No se puede soslayar que la forma republicana de gobierno consagrada en

nuestra Constitución Provincial en su Art. 1, establece la división de poderes “Ejecutivo”,

“Legislativo” y “Judicial”, sin tolerar la intromisión de un poder sobre otro; máxime cuando

en la provincia de Río Negro, por aplicación del Art. 122 de la Constitución Provincial, la

Legislatura es unicameral, situación que evidenciaría en mayor medida tal injerencia.

En términos de la Corte Suprema de Justicia “Siendo un principio

fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres departamentos, el

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue

forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso

concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre

los altos poderes políticos y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno” (Fallo:

339:1077).

No obstante ello, algunas constituciones modernas, como en el caso de

Brasil (Constitución Política) del año 1988 (Art. 79), no asignan funciones legislativas al

vicepresidente y lo ubican como parte integrante del Poder Ejecutivo y al eximirlo de tales

funciones y ubicarlo como parte del Poder Ejecutivo, evitan la afectación del sistema

republicano de gobierno, que se daría en el caso de querer ubicar dentro del Poder Ejecutivo

provincial al vicegobernador, tal como lo he manifestado párrafos más arriba.

Expresada mi opinión en el tema y en caso de la legislación provincial

rionegrina, necesariamente debo considerar la Ley O 2431 (Código Electoral Provincial) y

33

afirmar que cuando ésta refiere a fórmula completa (Art. 125), lo hace en el entendimiento de

que no podrá existir un gobernador de una fórmula y un vicegobernador de otra. Nunca lo

hace confundiendo el rol constitucional y funcional de cada uno de los funcionarios, puesto

que el texto madre provincial no deja lugar a dudas en cuanto a quien ocupa el cargo de

gobernador (un ciudadano y no dos) y cuál es la función constitucional del vicegobernador; a

mayor abundamiento, la palabra “fórmula” no es empleada en el texto constitucional, pues

sólo es utilizada en la Ley O 2431 y en los términos aludidos en el presente.

Consecuentemente, cualquier interpretación contraria traería aparejada la inconstitucionalidad

del Art. 125 de la ley O 2431 por violación del Art. 170 de la constitución provincial.

Los Convencionales Constituyentes (1988) Gustavo Casas y Rodolfo

Ponce de León, en el debate de la convención y dentro de las observaciones al dictamen de

comisión, expresamente proponían el concepto de “fórmula” como equipo dirigencial, pero

resulta evidente que tal concepto no resultó receptado, pues no fue incorporado al texto

constitucional como si sucede, por ejemplo, en el Art. 120 de la Constitución de Mendoza o

Art. 133 de la Constitución Chaco entre otras.

Como expresé en los párrafos anteriores, constitucionalmente el cargo de

gobernador provincial, es ocupado solo por un ciudadano: el que postuló para el cargo

específico. Es así que en el año 2011 SORIA/WERETILNECK, fueron elegidos por un plazo

de cuatro años (Art. 174 CPRN), como gobernador y vicegobernador de la provincia

respectivamente, situación que se mantendrá inalterable hasta la finalización del mandato.

Al efecto el Art. 173 del texto constitucional establece: “El gobernador y

el vicegobernador son elegidos directamente por el Pueblo a simple pluralidad de sufragios

(…)”.

Y el Art. 174 expresa: “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro

años en el ejercicio de sus funciones y cesan en ellas el mismo día en que expira el periodo

(…).

En consecuencia, no existe constitucionalmente en la provincia de Río

Expte. 30193/19

“Incidente de Impugnación de candidatura en autos: Alianza Electoral Transitoria Juntos Somos Río Negro s/Oficialización de candidatos

(Elecciones Provinciales 07/04/2019)

Procuración General de la Provincia de Río Negro

Negro, otra forma o modo de acceder al cargo de gobernador provincial, que no sea por la

elección popular, dejando a salvo el caso de empate entre dos candidatos, que llegaron a la

situación también por la elección popular.

Tampoco existe, siempre constitucionalmente hablando, mandato menor o

mayor a cuatro años, pues la fuente de todo mandato electivo es la elección popular y este

debe durar la totalidad del tiempo otorgado por el pueblo de la provincia de Río Negro (Art.

174 CPRN). En tal sentido, toda opinión contraria al electorado provincial, implicaría

arrogarse funciones y decisiones que no le son propias, pues toda ampliación o reducción de

mandatos debe hacerse ineludiblemente por una reforma constitucional.

Con ello, entiendo que el vicegobernador que circunstancialmente ejerció

la función ejecutiva por acefalía (Art. 180 Inc. 2 CP), nunca fue electo por el pueblo

(soberano) como gobernador, en términos constitucionales.

Así se desprende de los debates de la Convención Constituyente de 1988

(Carosio Miembro Informante): “En caso del Dictamen que ponemos a consideración del

Cuerpo, después de afirmar que el Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el

título de Gobernador, se menciona que su reemplazante legal será el Vicegobernador. Por

supuesto, elegido al mismo tiempo y por igual período. Con lo cual queda entronizada en la

Provincia de Río Negro, la figura de tan importante funcionario, con las atribuciones

especiales que vemos que se le dan en el capítulo respectivo, de atribuciones del

Vicegobernador y que adelanto, consisten en la Presidencia de la Legislatura, la función de

nexo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la posibilidad de que intervenga en las

reuniones de gabinete integrando el Dictamen de Decretos que lleven el acuerdo de

Ministros, con su firma, perfila una figura con características bastante más sustantivas que

las que tienen en general las Constituciones Provinciales…”

En el caso concreto en el año 2012, el Sr. Weretilneck, asume como

35

reemplazo constitucional del Gobernador fallecido (Dr. Carlos SORIA) en función del Art.

180 Inc. 2 de la CP, por el tiempo que faltaba a este para completar su mandato.

Resulta claro en consecuencia, que no fue electo en esa instancia como

Gobernador de la Provincia de Río Negro; el ejercicio de las facultades y deberes de

gobierno las desarrolló como relevo del gobernador electo (Dr. Soria) y hasta la expiración

constitucional del mandato de este.

Esta opinión resultaría coincidente con lo que habría expuesto el

Convencional Constituyente Rodolfo Ponce de León en medios locales de la época. (Ver:

https://www.adnrionegro.com.ar/2013/03/ponce-de-leon-afirma-que-weretilneck-nogobernador-ni-peralta-vice/)

De la Convención Constituyente 1988 (Carosio Miembro Informante):

“En la Provincia de Río Negro, la fórmula unipersonal ha significado, Sr. Presidente, que,

por imperio de la vigente Ley de Acefalía, estuviéramos en presencia de una incongruencia

republicana, en cuanto el reemplazante del Gobernador, en ausencia del mismo, no fuera

otro funcionario electivo, sino un Ministro de su propio staff ministerial. Hecho que ha

significado, además de la contradicción republicana en sí misma, no pocas situaciones

contradictorias en cuanto al veto de las leyes emanadas del Poder Legislativo. En este

aspecto, la presencia de un funcionario electivo, que reemplace habitualmente al titular en

caso de ausencias esporádicas del mismo en la Provincia y que también lo reemplace

cuando, por alguna de las razones que se enuncian, esa ausencia o desaparición fuera

definitiva, es ahora establecido con la figura del Vicegobernador, que se crea en función de

este Dictamen que formulamos. En esto hubo coincidencia, Sr. Presidente, de los Partidos

Políticos que presentaron sus Proyectos y es así que resultó muy sencillo darle simplemente

formulación a esas intenciones que venían precisamente de los Proyectos presentados”.

Obsérvese que el miembro informante, no hace alusión a otro miembro

del ejecutivo, sino que claramente expresa “otro funcionario electivo”, diferenciándolo en

consecuencia, del staff ministerial.

Lo expuesto es congruente con la ley Provincial de Acefalía N° B 2239,

que expresa que en el supuesto de acefalia, dentro de las formalidades y “en los casos en que

la vacancia resulte definitiva, el ciudadano designado para ejercer dichos cargos deberá

asumir en acto público y prestar el juramento de rigor prescripto por la Constitución” pues

así lo impone la manda del Art. 176 CP, toda vez que el vicegobernador, a partir de ese

instante, deberá desarrollar la representación provincial hasta el fin del mandato del

gobernador causante de la acefalía.

Entiendo e interpreto que si la acefalía resulta definitiva, es ilógico pensar

en el regreso del gobernador a su cargo, con lo cual, su reemplazo constitucional deberá por

formalidad (así lo expresa le ley), practicar el juramento de rigor y asumir en un acto público;

situación que no sucede cuando la acefalía es temporal, pues también resultaría ilógico pensar

que en cada reemplazo temporal, el vicegobernador deba jurar en acto público, tal vez por un

día o dos de relevo. Claramente la Ley B 2239 no establece en que condición desarrolla la

función definitiva el vicegobernador (acefalia definitiva) y no lo dice porque el texto

constitucional es claro al respecto.

Nótese que la Ley B 2239 en su texto (Art.7), alude específicamente al

“ciudadano designado”, no haciendo mención a la palabra “electo”, y esto es así, porque el

imperio de tal designación no proviene del electorado provincial, sino directamente del

texto constitucional en la conjunción armónica de los Art. 182, en función del Art. 180 Inc. 2

del mismo cuerpo legal; cualquier otra interpretación del texto de la ley caería en el vicio de

inconstitucionalidad por oponerse al mandato del texto madre provincial.

Sirva incluso y a todo evento, como guía de comprensión del tema, lo

expuesto en el último párrafo del Art. 4 de la Ley Nacional 25716 (ley de acefalia nacional):

“(…) El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación

del período para el que hayan sido electos, no será considerado a los efectos de la

prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional”,

37

resultando que el texto transcripto, a la luz del Art. 2 del Código Civil de la Nación, refuerza a

nivel nacional lo hasta aquí expuesto.

Al respecto comenta Pedro Sagüés en la obra Derecho Constitucional 2

Estatuto del Poder- Pág. 365: “Vale decir que el presidente “completante” del período

inconcluso por la acefalía no está cumpliendo ningún tramo, a los fines de la prohibición de

la triple reelección contemplada por el citado artículo constitucional”.

Todo lo cual me lleva a afirmar que en el período 2011/2015, el cargo

postulado y para el que fue electo el Sr. Weretilneck fue el de vicegobernador, ejerciendo

posteriormente las funciones ejecutivas del Estado rionegrino por acefalía del cargo de

gobernador, cumpliendo obligatoriamente lo impuesto por el Art. 180 Inc. 2 de la

Constitución Provincial.

Luego, en el período 2015/2019 el Sr. Weretilneck postuló el cargo de

gobernador de la provincia de Río Negro, cargo que ocupó con el título de gobernador

(electo) en el período indicado (Art. 170 CP). Hoy, al postular nuevamente para el cargo en

cuestión (Período 2019/2023), bajo esta interpretación y en comunión con la redacción

constitucional (conjugada con los hechos) resultaría ser esta su segunda postulación en el

cargo de gobernador de la provincia, en caso de resultar triunfador; circunstancia que

lo habilita constitucionalmente y a mi modo de ver, para participar en el proceso

electoral en curso.

No menos cierto es que el Sr. Weretilneck fue vicegobernador (período

2011/2015) y luego gobernador (periodo 2015/2019), intentando ahora ser nuevamente

gobernador (periodo 2019/2023), sin haberse sucedido recíprocamente con otro funcionario

en el paso de vicegobernador a gobernador, con lo cual y como se dijo, para el caso es

inaplicable la segunda opción del primer párrafo del Art. 175 de la Constitución Provincial,

quedando solamente el análisis de la reelección, con la interpretación ya expuesta en los

párrafos precedentes.

Para completar finalmente el análisis integral de la cuestión, es importante

expresar que cuando la última parte del Art. 175 refiere “Si han sido reelectos (…), no

pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con un periodo de intervalo”,

claramente nos indica que una vez que algún ciudadano ha repetido (reelecto) el cargo para el

que fue electo (con anterioridad e inmediatez), no podrán postularse para ninguno de ambos

cargos en el período inmediato siguiente (coincidiendo en lo pertinente con el dictamen N°

291/02 Dr. Mántaras de fecha 2 de Agosto del año 2002).

Esta situación me permite concluir que para el período 2023/2027 el Sr.

Weretilnek no podrá, por aplicación del Art. 175 (última parte), postular para ninguno de los

cargos mencionados, dado que en la hipótesis de imponerse en las próximas elecciones,

resultaría reelecto en el cargo de gobernador, situación está que por aplicación de la

prohibición que establece el segundo apartado del Art. 175 en el período indicado

(2023/2027) le estaría vedada la postulación tanto para gobernador como para

vicegobernador.

Por último, vale aclarar que la situación de Río Negro resulta, en los

hechos y en el derecho, diferente a la situación suscitada en la hermana provincia de Santiago

del Estero al momento del intento de reelección del gobernador Zamora (Constitución con

idéntica redacción a la nuestra en el tema en cuestión), situación que mereció respuesta de la

Corte Suprema de Justicia Nacional en el fallo dictado en los autos U.58.XLIX “Unión Cívica

Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción

declarativa de certeza”.

La situación fáctica planteada ante la Corte Suprema de Justicia en los

actuados de mención, da razón a lo dictaminado en el presente, pues el gobernador Gerardo

Zamora resulta electo para un primer mandato como gobernador (asume en el año 2005) y

luego es reelecto en el cargo por un nuevo período (asume en el año 2009). Después de ello se

presenta para una nueva reelección (período 2013/2017), olvidando no solo que ya había sido

electo en dos oportunidades en el cargo, sino que también existía una cláusula constitucional

39

transitoria (Const. Santiago del Estero) que expresaba: “El mandato del Gobernador de la

Provincia, en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, deberá ser considerado

como primer período (Referida al Art. 152 de la CP)”.

Allí la SCJN interpretó la plena operatividad de esa cláusula constitucional

transitoria, indicando que al haber sido electo para un primer período, luego reelecto para un

segundo período, por la plena vigencia de la cláusula transitoria transcripta, no podía ser

nuevamente electo para un tercer período consecutivo, pues esa cláusula transitoria,

expresamente establecía que el período (2005/2009) debía ser considerado como primer

mandato del gobernador Zamora. En nuestro texto constitucional, no existe cláusula alguna,

como la introducida de manera transitoria en la hermana provincia; no obstante ello, el Gob.

Zamora fue electo como gobernador en todos los períodos que ejerció la función ejecutiva en

Santiago del Estero, a diferencia del Sr. Alberto Weretilneck, que fue electo por el pueblo

Rionegrino como gobernador de la provincia solo en el período 2015/2019.

III

El presente dictamen refleja la interpretación jurídica que entiendo

coherente del caso planteado en relación a la normativa aplicable, desprendido de toda

valoración ética, moral o política, valores sobre los cuales tengo posición, pero no soy

llamado por ley a darlas, reservando las mismas a mi fuero íntimo.

IV

En función de lo manifestado, entiendo que ese Superior Tribunal de

Justicia debe revocar la sentencia impugnada, conforme el criterio aquí expuesto, habilitando

la candidatura a gobernador del Sr. Alberto Weretilneck, quien se postulara al cargo por la

Alianza Electoral Transitoria “Juntos Somos Río Negro”.

Es mi Dictamen.

Viedma, de marzo de 2019

Jorge Oscar Crespo

Procurador General

Poder Judicial

DICTAMEN Nº /19.