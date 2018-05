Valeri le confirmó a la prensa su candidatura a Gobernador

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri confirmó en diálogo con El Vespertino de Radio Seis de Bariloche su candidatura para las próximas elecciones provinciales en 2019.

El funcionario fue elogiado por el gobernador Alberto Weretilneck, quien sostuvo que sería “un orgullo” que sea candidato. “Será un elogio a Bariloche, ojalá se vea de esa manera porque nos lo merecemos, y quiero sumar a El Bolsón como ciudad a la que me arrimo y estuvimos trabajando tanto” expresó.

“En lo personal uno esta dispuesto a colaborar con este proyecto” afirmó ante la consulta de la posible candidatura.

“Falta pero en todo lo que estamos haciendo, le preguntamos a los rionegrinos si nos merecemos un periodo más y continuar trabajando. Queda a manos del pueblo pero para eso uno va a poner el cuerpo llegado el momento para continuar en el proyecto con mucho entusiasmo” sostuvo.

Valeri dijo que Juntos “es un espacio político provincial que no está atado a los espacios nacionales, ni del presidente Macri ni de la oposición”. En ese sentido, aseguró que “de ninguna manera” harán una alianza con Cambiemos.

“Yo no voté al presidente Macri, voté a Daniel Scioli. No comparto el andar político económico. Somos muy bien recibidos en la gestión pero más allá de lo que uno piense como militante, uno no puede dejar de pensar como ministro, como funcionario porque yo lo que tengo que traer son soluciones, obras. Tengo que tener una buena relación institucional, sin dejar de pensar lo que yo considero que quiero para mi país” aclaró.

Consultado sobre la posibilidad de que se incluya un ballotaje en las elecciones, respondió brevemente que “está en la decisión de cada ciudadano”.