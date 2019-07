UPCN: “en el 75% de los establecimientos escolares rionegrinos el acatamiento al paro fue total”

En el 75% de los establecimientos escolares rionegrinos el ACATAMIENTO fue TOTAL (100%) y no hubo clases por el PARO convocado por la UPCN en reclamo de los salarios del sector del Personal de Servicios de Apoyo en las escuelas. En el 25% de las escuelas restantes el acatamiento fue del 80%.

Desde cada una de las localidades y parajes recibimos datos concretos y fehacientes sobre esta medida de fuerza. “Los compañeros del PSA se expresaron de manera categórica y no esperábamos menos, porque la situación es realmente crítica y este gobierno nos destrata, nos ‘ningunea’. La rebaja salarial que aplicó el Ejecutivo de Rio Negro la sufrimos todos los trabajadores y en el sector PSA se hace muy visible, no se aguanta más”, dijo Luis Rosas, referente del PSA e integrante de la Mesa Directiva Provincial de UPCN Río Negro.

El gobierno se encargó de difundir hoy que se reunirá la Mesa de la Función Pública y que la UPCN no participará.”Es que estamos de PARO -dijo Rosas- el Gobierno no lo consideró. No hubo clases en casi toda la provincia y, por otro lado, nunca hubo convocatoria oficial a la reunión, solamente la hicieron a través de los medios, una desprolijididad tremenda”.

Los agentes públicos del Ejecutivo rionegrino necesitamos que el Gobierno nos escuche, respete y hable claramente. Es una patronal estatal y, como tal, debe informarnos con absoluta transparencia, no sólo diciendo ‘es lo que podemos’. El año pasado con bombos y platillos anunciaban superávit, regalías petroleras y ahora, de repente tienen déficit. “Los trabajadores no somos responsables si hubo despilfarro, necesitamos recomposición salarial urgente”, dijo Luis Rosas