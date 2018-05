“Las asambleas por sector se multiplican a diario y la afiliación masiva de grupos completos de trabajadores es una constante. Desde el otro lado, el Gremio conducido por Juan Carlos Scalesi sintió el golpe y no sabe cómo hacer para reducir el éxodo masivo de estatales de sus filas.

Ahora, apelando a estrategias publicitarias –que tranquilamente podrían proceder de mentes afiebradas como la de Durán Barba- promueve la desafiliación del gremio más combativo de la historia rionegrina con sorteos de televisores y entregando medio millón de pesos en efectivo

“Lo de UPCN es terrible. No solo la gente no se va a desafiliar de ATE por la posibilidad de ganar la lotería, sino que provocará que los pocos afiliados que conserva Scalesi se vayan solos. Si este año sortean 500.000 pesos, deberían explicar qué hicieron con los 200 millones de pesos que ese dirigente embolsilló en todos estos años”, cuestionó Alejandro Montecino, Secretario de Organización de ATE Río Negro y completó: “Muchos esperan tapar la realidad con el mundial de fútbol. Pero UPCN no va a lograr que la gente se siga desafiliando por más créditos, préstamos o regalos que hagan. Todo el mundo sabe que UPCN no tiene afiliados, tiene rehenes”.

Desde ATE se recuerda en este punto la falta de ética de la otra organización sindical que históricamente se encargó de perjudicar a los trabajadores estatales y fue servil a todos los gobiernos provinciales, independientemente del color político de los mismos. Y llamó a toda la militancia a no dejarse llevar por propuestas marketineras y seguir construyendo la fuerza sindical que permita seguir conquistando logros para el conjunto”.