Soria pide que su proyecto de un nuevo Fondo Sojero se trate en sesión especial

Soria solicitó que su proyecto de creación de un nuevo Fondo Sojero sea tratado en sesión especial de la cámara baja.

“Las pérdidas son desastrosas e inconmensurables. Todos sabemos que el Fondo Sojero es de aplicación a obras de infraestructura, y es innegable el efecto dinamizador de la economía que tiene la obra pública”, expresó la diputada rionegrina.

Muchos dirigentes comunales resaltaron la fuerza del “Patagonazo” y propusieron la creación de un espacio similar en el que los Municipios de todo el país puedan confluir esfuerzos para defender sus derechos ante este tipo de ajustes.

En este sentido, Soria solicitó llamar a una sesión especial para tratar su proyecto de Creación de un nuevo Fondo Sojero – presentado el 15 de Agosto pasado – que tiene por objetivo contrarrestar el decreto del presidente Macri que elimina el Fondo existente desde 2009 y profundiza además el sentido federal del mismo pasando de una participación del 30% al 50% de lo recaudado.

“En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado a espaldas del pueblo, los recursos comprometidos no le pertenecen al gobierno, sino a las provincias y municipios. Porque los recursos que componen el Fondo Sojero no son una ayuda, una limosna, ni un regalo que el gobierno nacional generosamente ofrece. Es una fuente genuina de recursos de cada municipio y de cada provincia, proveniente de una compensación que con criterio federal se hace sobre las ganancias de la actividad sojera”, señaló Soria y concluyó que “No queda otra opción que oponer una verdadera, seria y organizada resistencia federal. Porque el que no resista, no se oponga y le haga frente al ajuste y al padecimiento de nuestra gente, va a ser tan responsable por el desprecio a la patria como los infames que firmaron ese escandaloso decreto”.