“Si el machismo no da tregua nosotras tampoco”

Se manifestaron “cansadas de la falta de respuestas del Estado, a quien le hemos concedido el poder de regular las relaciones desiguales de la sociedad, pero nos encontramos que esta administrado por cobardes que utilizan ese poder para seguir reproduciendo la desigualdad que padecemos todas las mujeres en su diversidad”. El comunicado lleva las firmas de la concejala Ayelén Spósito, Romina Berazategui, Ornella Infante, Marlys Fernández, María Paillalef, Haydée Bustos, Laura Bustos, Sandra García y la diputada nacional Silvia Horne.

“Quienes nos gobiernan vacían el presupuesto destinado a erradicar la violencia de géneros o no lo ejecutan, no se recrean políticas de Estado que lleguen a los territorios para darle voz a la mujeres, las perimetrales no son controladas por nadie, los botones antipático no llegan a tiempo, los jueces dan sentencias ejemplificadoras para que nos callemos la boca y nos sigamos sintiendo responsables de la violencia que ejercen sobre nosotras, protocolos de acción desatendidos y medidas de protección que no son controladas”, denunciaron desde Mujeres Evita.

“Y nosotras desde nuestro lugar hacemos todo lo posible e imposible para salvarnos, para cuidar a nuestras hijas e hijos, buscamos desaprender lo que nos han enseñado y nos hace mal, de educar a nuestros hijos para que no sean machos y a nuestras hijas a saberse con iguales derechos, nos formamos y buscamos formar a compañeros que estén dispuestos a correrse de los privilegios, acompañamos a mujeres violentadas a denunciar y a buscar una salida al sometimiento, nos reunimos, armamos proyectos para que esto cambie. Lo hacemos de corazón como militantes pero ya estamos hartas de seguir regalando poder a quienes deberían garantizar nuestros derechos y sin embargo con cada medida que toman nos exponen a la vulnerabilidad”, plantearon.

“Por eso las Mujeres del Evita nos organizamos, tampoco vamos a dar tregua a quienes no están a la altura de las circunstancias y desatienden la demanda de más de la mitad de la población, repudiamos los crímenes de odio, exigimos justicia por cada una de nuestras hermanas que ya no están, exigimos un presupuesto acorde a las necesidades, medidas efectivas para erradicar la violencia de géneros, la urgente implementación de las leyes Micaela para que cada agente del Estado éste preparado para atender de manera correcta las situaciones de violencia, que se revisen y repiensen las medidas de protección hacia las mujeres que vienen demostrando no ser efectivas, ni tienen el seguimiento correspondiente, ESI en todas las escuelas, aborto legal seguro y gratuito, ni una trava menos, ni una muerta más. Porque vivas, libres y feministas nos queremos!!!”, concluyeron.