Seguirán detenidos los cuatro acusados por el robo a Lider

Además, la jueza Irziar Soly aceptó el pedido del fiscal Guillermo Ortiz para que los cuatro imputados sean mantenidos en prisión preventiva durante los próximos 4 meses, lapso que se impuso a la investigación.

A tres personas se les formuló cargos por robo en poblado y en banda. Según la acusación fiscal, uno de ellos ingresó a Líder, amenazó a los empleados y se llevó dinero.

Según la investigación preliminar, se apoderó de una importante suma de dinero en. Monwda argentina y extranjera.

Luego, salió y entregó parte de la plata a otros dos individuos que estaban en las inmediaciones.

Luego, quien ingresó a Líder llegó a un residencial y le entregó a una cuarta persona el restante del dinero robado. Este último individuo fue imputado por encubrimiento y detenido en un allanamiento el el propio residencial.

Las otras tres personas fueron apresadas en la caminera de General Conesa.

Entre la evidencia enumerada por el fiscal se encuentran la denuncia, testimoniales de empleados, de transeúntes, acta policial, acta de allanamiento, acta de secuestro del dinero, registro fílmico del residencial y de Lider Automotores, huellas dactilares en un infoeme aportado por el área Criminalística y el acta de detención en General Conesa de la policía.

Los acusados, dos de 24 años, uno de 27 y otro de 30, son dos de Bariloche, uno dw Plottier y el último dw Neuquén. Su defensa la ejerce el Dr. Raúl Campora.

Respecto a la argumentación para solicitar la prisión preventiva, el fiscal dijo que restan muchas medidas probatorias, análisis de cámaras, reconocimiento en rueda de personas, testimonios, reconocimiento de objetos, ADN en los billetes con sangre.

También que existe peligro de fuga, dado que no tienen residencia en Viedma. Destacó que 3 de ellos tienen antecedentes penales con condenas de prisión efectiva. Uno de ellos cuenta con una orden de captura por robo en Comodoro Rivadavia.

La Defensa rechazó la formulación de cargos por el caso de encubrimiento, argumentando que no recibió el dinero sino que estaba durmiendo.

También rechazó los cargos sobre dos personas por coautoría, ya que dijo que no participaron de los hechos y que el fiscal no pudo explicar el rol que tuvieron.

Según la Defensa se trató de un delito que se cometió en soledad en estado de ebriedad. Pidió, entonces, la calificacion de robo simple.

Además, requirió medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Finalmente, al momento de decidir, la jueza Itziar Soly citó el artículo 130 del CPP, recordando la provisoriedad de la calificación y tuvo por formulados los cargos.

Dispuso un plazo de investigación de 4 meses y la preventiva por el mismo lapso.