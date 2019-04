La ceremonia tuvo lugar en el Memorial Malvinas, ubicado en el balneario El Cóndor.

Además de las autoridades provinciales y municipales, en el acto estuvieron los veteranos Jorge Torres, Luis Rangnau, Julio Herrera, Wálter Liso, Roberto Mario Erviti y Eduardo Suárez.

La ocasión también sirvió para exhibir el avión Mirage que la Fuerza Aérea cedió en comodato a la Asociación Amigos del Memorial Malvinas.

Esta aeronave será emplazada próximamente en el predio mencionado junto a otros elementos que recuerdan el accionar argentino de 1982 en las islas, como un ancla y un camión oruga.

El vicegobernador Pedro Pesatti valoró la celebración del 2 de abril “como un día patrio muy especial” porque tiene la particularidad de “poder ver y abrazar a los patriotas” protagonistas de la gesta.

Además, el titular del Parlamento afirmó que “nosotros no tenemos que recuperar las Malvinas, sino que la Argentina tiene que dejar recuperarse por Malvinas”.

En este sentido, Pesatti afirmó que “las Malvinas necesitan un pueblo con poder soberano, preparado con la mejor educación pública y la mejor formación en aquellas disciplinas que son fundamentales en el siglo 21. Me refiero a las que ponen el énfasis en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en todas las áreas que hacen a nuestra independencia económica”.

Enfatizó además que “el día que la Argentina tenga los estánderes de educación como tiene el país invasor y trabajemos cada día para el engrandecimiento de la nación como lo hace el Reino Unido, Malvinas serán nuestras definitivamente”.

“Malvinas no son hermanitas perdidas, me permito contradecir al maestro Atahualpa Yupanqui sabiendo que él me daría esta licencia: nosotros somos quienes nos hemos perdido en confrontaciones absurdas y en las insustancialidades que atraviesa la vida pública de la Argentina. Jamás tuvimos en nuestra política tanta insustancialidad y así es imposible resolver los destinos de un país”, fundamentó Pesatti.

En ese sentido, el vicegobernador valoró la actitud de los alumnos de la Escuela Industrial de Viedma porque “con un fervor enorme se aplicaron a la tarea de poner en valor al avión Mirage” y admitió que “nos contagiaron su entusiasmo”.

Finalmente, destacó que “los 649 caídos nos han dejado un mandato que debemos honrar cada día, para que su vida no haya sido entregada a la patria en vano, sino que sirva para poder construir la más bella y gloriosa nación”.

Por su parte, el veterano Jorge Torres destacó el reconocimiento que el gobierno de Río Negro le expresa de manera continua y sistemática a sus veteranos.

“El gobernador Alberto Weretilneck nos prometió la jerarquización de la Dirección de Veteranos de Guerra y lo cumplió”, expresó Torres.

Además, mencionó que desde el Poder Legislativo se declaró “Ciudadano Ilustre” a todos los veteranos y se creó el Observatorio Malvinas, que permite trabajar sobre diferentes aspectos de la causa.

También adelantó que elevarán un proyecto para impulsar la temática de Malvinas en la currícula escolar. “No iremos a las escuelas a hablar de la guerra, sino a concientizar sobre la importancia geopolítica que tienen las islas”, aclaró Torres.