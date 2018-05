Se realizó una nueva audiencia en el caso Solano

“Son de distinta índole algunos están relacionados con el jagüel. Declararon el inquilino de campo y un jagüelero, ambos dijeron que era imposible bajar al jagüel. El jagüelero desconocía que en febrero se bajó como diez veces”, señaló Aparicio.

Más adelante, agregó: “Lo más llamativo es que el inquilino de campo Sandro Segatori, manifiesta que él arrojó una heladera a ese jagüel, que todavía no se encontró, lo que no me quedó claro es cómo pudo haber bajado una heladera cuando había postes de quebracho atravesados”.

“Después fueron testimonios de un policía de BORA que fue bastante confuso, pero reconoce que lo termina interceptando Chazarreta, que es uno de los investigadores y va a declarar manifestando que vio a Daniel que le llamó la atención por lo bien que vestía, pero que lo reconoce el día cuatro”, manifestó.

Ya finalizando, expresó: “Para la causa el testimonio es irrelevante, pero hay una discordancia entre los días que dice declarar. El rastrillaje fue un día distinto a las declaraciones que se le toma a la familia, que están cambiados. Esta declaración que también es irregular porque se toma en Choele – Choel, cuando la actuación dice que estaban en Lamarque, que en realidad deberían haber estado en Choele – Choel porque Daniel estaba en Choele, todo mezclado, todo confuso. Hay una contradicción que manifiesta el testigo y el día en que realmente es”.

“En la audiencia del jueves van a concurrir la esposa de Berthe y la esposa de Barrera, quienes muchas y de diversas maneras han obstaculizado la investigación, apretado a testigos, amenazado a testigos. Estaremos tratando de aportar elementos que tenemos sobre su actuación respecto de la actuación de los familiares de los policías”, sentenció.