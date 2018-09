Repudian los dichos del hijo del intendente de Patagones que mandó a laburar a los estudiantes que realizaban una protesta defendiendo la Universidad Pública

La JP Maragata expresó por la redes sociales su descontento por lo que dichos del hijo Fransico Zara, “quizas el Señor Intendente Jose Luis Zara no pudo o no tuvo tiempo de explicarle a su hijo antes de recibirse en la Unversidad Nacional del Sur la importancia de la Universidad Pública y de que ese derecho que el Estado le aseguro a él NO es de su exclusividad por tener dinero, o tiempo, o por su apellido.

El hijo del intendente, vecino de Patagones, manda a laburar a todos aquellos que se encuentran luchando por la Educación Pública, gratuita, laica y de calidad, la que hoy justamente por las políticas implementadas por el gobierno que representa su padre, María Eugenia Vidal y el Presidente Macri, se encuentra en peligro en todos sus sentidos.

Por si no sabe vecino, por si hoy tampoco le explicaron, le contamos que la educación superior sufrió este año un recorte de 300 mil millones de pesos, y para el año que viene se espera un recorte mayor. Sabe como se traduce esto? En la destrucción de los edificios, en no pagar servicios como la luz, mantenimientos y obras frenadas, no actualizar los sueldos de docentes y no docentes, de investigadores, retirar las becas que perminten a tantos que no corren con su suerte a que puedan estudiar… Y otras cuestiones que DESTRUYEN EL SISTEMA PUBLICO DE EDUCACIÓN del que usted vecino fue parte.

Estudiar es un derecho de todos no un bien para pocos”.