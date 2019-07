Rechazo al aumento de tarifa de EdERSA por parte de los Empresarios de Rio Negro

Se trata de la primera revisión extraordinaria que se da en la concesión del servicio. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza de la localidad de Cipolletti en horas de la mañana y llamativamente no participaron representantes de la firma distribuidora, que judicializó un reclamo por el último aumento que le otorgó el EPRE en 2017.

Este jueves la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) participó de la Audiencia Pública convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) con el objetivo de realizar una revisión extraordinaria de los gastos operativos de EdERSA.

Se trata de la primera revisión extraordinaria que se da en la concesión del servicio. La misma tuvo lugar en el sindicato de Luz y Fuerza de la localidad de Cipolletti en horas de la mañana y llamativamente no participaron representantes de la firma distribuidora, que judicializó un reclamo por el último aumento que le otorgó el EPRE en 2017.

En la oportunidad, Walter Sequeiro, presidente de la FEERN, tomó la palabra y se dirigió a los presentes exponiendo la gran preocupación en relación a los últimos acontecimientos que se han desencadenado con respecto a la firma EdERSA, y manifestó el rechazo formal al aumento de tarifa que pretende otorgarse a la prestadora del servicio eléctrico en la mayoría de nuestra provincia.

Se trata de una situación que durante años la Federación ha advertido acerca de un proceso que veía alarmante: el aumento de la deuda con CAMMESA, los nulos controles del estado provincial y de sus órganos de control, y los continuos aumentos desproporcionados de tarifa que se les otorgaban, y a los cuales nuestra institución se oponía constantemente. Muchos de éstos, como sucedió cuando los actuales accionistas tomaron control de la empresa, fueron otorgados fuera de lo estipulado por la Ley, sin audiencia pública, y con carácter retroactivo, vulnerando de esta forma todos los derechos de los consumidores rionegrinos.

A través de un comunicado, entre otros puntos, Sequeiro expresó que “En el día de la fecha culmina la auditoria solicitada por la provincia sobre la distribuidora. ¿Por qué no se esperó a analizar la misma antes de otorgar cualquier reconocimiento en tarifa?”. “La abultada y escandalosa deuda que mantiene EdERSA con CAMMESA no podría haber llegado a este punto sin la anuencia de la misma CAMMESA, primero, y, luego, de la por lo menos desidia de autoridades nacionales y provinciales (…) Nadie escuchó las demandas del empresariado rionegrino, que alertó sobre la situación en reiteradas oportunidades, ¿Quiénes, y por qué, permitieron tamaño endeudamiento?”, explicó el máximo referente de la Federación de Entidades Empresarias de la provincia.

“Es preocupante la deuda que la distribuidora mantiene con CAMMESA, y por lo cual consideramos que hasta tanto la misma no se regularice la distribuidora no debe recibir ningún reconocimiento tarifario, (…) EdERSA está en una situación privilegiada, con un mercado cautivo, con cero posibilidades de incobrabilidad, y con una rentabilidad garantizada por el organismo de control. ¿Es justo que EDERSA mantenga esas condiciones, cuando las PyMES rionegrinas no gozan de ninguno de esos privilegios y luchan diariamente para poder mantener las fuentes laborales?”, preguntó Sequeiro a los presentes.

Por último desde la FEERN se “solicitó al EPRE que informe sobre la apertura real y detallada del costo laboral, para su cotejo con otras distribuidoras eléctricas del país. Nuestra duda es si esa carga laboral es real o si existe la posibilidad de que el distribuidor devuelva, en las próximas tarifas, los importes cobrados de más en los últimos años (…) La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro manifiesta nuevamente su RECHAZO a la actualización tarifaria impulsada por su ente, por considerar que la tarifa vigente es más que justa y razonable, preservando en todo momento la prestación del servicio, con calidad, y en condiciones de eficiencia, permitiéndole tener una muy buena rentabilidad”.