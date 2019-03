Realizan reuniones para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Patagones

El lunes y martes en horas de la mañana se llevaron a cabo encuentros de trabajo con concejales de todos los bloques políticos en el recinto del HCD donde se trabajó sobre el expediente que está pendiente de aprobación.

El proyecto Girsu, Gestión Integral de Residuos Sólidos, se implementa para disminuir la disposición de residuos sólidos en basurales a cielo abierto e incrementar los rellenos sanitarios diseñados, construidos y operados adecuadamente en centros urbanos, aumentando su recuperación y valorización. Ya en los primeros días del año, en el recinto se presento Federico Gatti Lavisse Coordinador Unidad Especial Ejecución Residuos Dependiente de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y se reunió con concejales para informarlos acerca del proyecto, que pudieron realizar preguntas acerca de la construcción, desarrollo y ejecución del proyecto

Al respecto el concejal del Frente Renovador Ricardo Marino expreso: “En primer lugar agradecer que el Poder Ejecutivo atienda los pedidos de los señores concejales porque cuando hay que tomar las medidas trascendentes para el Partido de Patagones como es el firmar un convenio con otra provincia aquellos que no somos idóneos en el tema tenemos la necesidad de que personas que conozcan sobre el tema nos ilustren al respecto, antes de tomar una decisión y aprobarlo a mí me parece un proyecto interesante, lo que yo necesitaba eran algunas aclaraciones, porque nosotros vamos a tener la posibilidad de llevar todos los residuos a Viedma pero también vamos a recibir todo lo que es escombros. Mi intención es saber dónde van a ser ubicados esos escombros, que duración tienen las conteras, que capacidad tienen para absorber eso, cuantos años. Son preguntas que me fueron aclaradas y por ende cuando uno va a tomar una decisión está en otras condiciones”. Con respecto al proyecto Marino manifestó: “Es algo positivo para mí, es solucionar el tema de la basura en el partido de Patagones y erradicar los basureros, hay muchos pedidos de los vecinos y está en riesgo también la radicación de este nuevo barrio de los 800 terrenos que se le tienen que entregar a la gente y si no se resuelven estos temas estamos perjudicando a la gente , perjudicando cada día que pasa más a los vecinos , porque con esta erradicación la gente va a tener una mejor calidad de vida”.

También Mario Guanca del Bloque Cambiemos se refirió a estas reuniones de trabajo: “Estos dos encuentros que hemos tenido con los distintos Bloques y el Ejecutivo Municipal me ha llenado de satisfacción, hemos podido escuchar la opinión de cada uno de los bloques, un proyecto que es beneficioso para Patagones desde todo punto de vista el hecho de poder erradicar el basural a cielo abierto algo necesario para Patagones, pudiendo llevar los residuos a Viedma para ser tratados.” En ambas reuniones todos los Concejales pudieron expresar sus inquietudes, sus dudas y sus pareceres a cerca del proyecto tanto en su aspecto operativo como en el aspecto legal. “estamos analizándolo y en breve creo que va a salir por unanimidad este proyecto y eso es lo importante, haber podido escuchar a todos los concejales de todos los bloques y poder llegar a un punto en común, creo que en lo macro estamos todos de acuerdo. Solo faltan puntos chiquitos donde hay algún tipo de dudas que seguramente van a ser despejadas, no tengo dudas.”