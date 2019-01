“Quiero que el asesino se pudra en la cárcel” dijo la mamá de la mujer asesinada

La víctima fue Valeria Coppa. El asesino sería su ex pareja, quien se encuentra prófugo. Se está solicitando la participación de testigos para aportar testimonios que puedan ser útiles para la investigación.

Marianela, madre de Valeria Coppa, dialogó con Radio Seis, expresó que “no tengo mayores datos. Lo único que se, es lo que he podido recabar a través de la redes sociales. No sabía que este hombre tenía antecedentes. Me he ido enterando en estas horas escuchando comentarios y viendo algunos medios de comunicación”.

Con relación al momento en el que se enteró de la noticia, relató que “en principio me habían dicho que mi hija se había caído de la bicicleta. Luego llegué a pensar que la habían atropellado y que el conductor se había dado a la fuga. Hasta que me dijeron en el Hospital que había heridas de bala en su cabeza”

Posteriormente, Marianela señaló que “nadie vino a informarme oficialmente. Nadie me comunicó. Nadie se me acercó. Está trabajando una fiscal, que debería saber que hay niños y toda una familia que está sufriendo”

Al ser consultada por la vida de su hija, recordó que “estudió en la Dante Alighieri y en el San Esteban. Luego estuvo unos años en Córdoba porque quería estudiar medicina. Fue mamá de dos hijos. Un varón de 16 años y una nena de 9. Yo ahora, como abuela, tendré que convertirme en la mamá de mis nietos”

Con indignación y dolor también expresó que “quiero que este tipo se pudra en la cárcel. Todavía no lo puedo asimilar. No acepto que no voy a ver más a mi hija, que ya no voy a escuchar su voz. No se cómo se hace. Es una pesadilla”

Y agregó que “él era una pareja muy reciente. No es el padre de mis nietos. Creo que la relación comenzó en Junio de 2018. Como mamá, yo presentía algo malo. Para mí era algo inquietante”.

Por último, la mamá de Valeria indicó que “si tenés dinero, tenés acceso a una mejor justicia. Nosotros no tenemos dinero. La Justicia debería hacer su trabajo cómo corresponde”

Por casos de violencia de género comunicate al 144, es una línea telefónica nacional gratuita que brinda contención, información y asesoramiento.

FUENTE: Bariloche 2000