“Nuevamente este accionar es propio de aquellos que quieren utilizar malas artes aún dentro del amplio menú existente para hacer una campaña política, observamos que lamentablemente se reitera un modo de actuar que no es circunstancial, sino un sello característico del partido de Arabella Carreras, esto tiene que ver con aquello de que el fin, justifica los medios y ellos utilizan cualquiera de ellos con tal de perpetuarse”, expresaron.

Resulta preocupante la amplia difusión que se ha dado a la inhabilitada candidatura del actual gobernador en donde encabeza todas las publicidades, colocándose como única cara visible de su partido.

“La decisión adoptada el pasado Viernes 22 de marzo por la CSJN, confronta de lleno con la decisión de JSRN en mantener la estrategia comunicacional en los medios masivos de comunicación vía pública, medios gráficos y telefonía, situación que conlleva a un único fin, que es confundir al electorado”

“Lo que estamos realizando es una denuncia sobre la existencia y vigencia de cartelería estática -carteles o flyers- como así también la difusión digital audiovisual, tanto en televisión como en distintas radios de la provincia, y en redes sociales como el Facebook, YouTube, Twitter, etc. A través de las cuales se está generando un escenario de extrema confusión donde al electorado se le indica votar por un candidato que claramente no existe como tal y que no podrá estar para ninguna propuesta política en éste proceso electoral”, indicaron los apoderados.

Por último la compañera de fórmula de Martin Soria expresó que “toda nuestra gente ha tolerado desde el comienzo de esta campaña un sinfín de trampas, y además ven todos los días la desventaja con la que se corre a la hora de salir a la calle a militar, los recursos estatales que se ponen a disposición del oficialismo, el llamativo escueto espacio que se nos da en los medios y creo que para nuestros militantes estas situaciones lo llevan al hartazgo, esperamos que la justicia haga lo que tiene que hacer y actúe con celeridad, sino es muy probable que sea nuestra misma militancia la que salga a descolgar la cartelería haciendo cumplir de esa manera lo que corresponde de acuerdo a la ley electoral”