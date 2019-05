En la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, el Juez Fabio Corvalán dispuso además su prisión preventiva.

Según la acusación poco después de la medianoche el hombre, junto a otras dos personas aún no identificadas, amenazó a una de las empleadas del comercio cuando ésta intentaba cerrar el mismo. Una vez adentro intentaron robar la caja registradora, pero al no poder concretarlo, sustrajeron la mochila de la mujer que contenía distintos elementos además de dinero en efectivo, tarjetas y un celular.

Luego de ello, abandonaron el lugar en un vehículo que se encontraba encendido con una tercer persona al volante.

La Fiscalía le endilgó la autoría del delito de robo agravado en poblado y en banda con uso de arma y mencionó como sustento probatorio la denuncia de la víctima, las testimoniales de la testigo presencial y una mujer que los vio abandonar el lugar y el informe preliminar de rastros que resultan positivos para sostener tal acusación.

Cabe destacar que la investigación incluyó un allanamiento en la vivienda del imputado en la que se encontró el vehículo en el que se movilizaban y la mochila sustraída, elementos que fueron secuestrados para realizar pericias.

En la audiencia el Fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que, en libertad, el hombre podría entorpecer la investigación, ya que restan diversas medidas probatorias por realizar entre ellas reconocimiento de personas, objetos y deben rectificarse testimoniales que podrían peligrar.

El abogado particular del imputado Argentino Hermosa se contrapuso a este requerimiento y explicó que el hombre no tiene posibilidades de fuga y no podría entorpecer la investigación, destacando además que minutos antes del comienzo de la audiencia pidió perdón por el hecho. Solicitó en cambio medidas cautelares menos gravosas.

El Magistrado finalmente admitió los cargos, dispuso que la investigación se extenderá durante cuatro meses y, haciendo lugar al pedido fiscal, determinó la prisión preventiva.