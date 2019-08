Consultado respecto de quienes integran este espacio encabezado por él y la concejal Genoveva Molinari, sostuvo que “somos la nueva generación, los que estamos atajando y consolando a los afiliados que se han alejado porque la vieja política los ha dejado de lado, los ha expulsado del radicalismo”.

El “Pollo” le pidió al afiliado que “piensen que este es el momento del recambio generacional, me conocen, saben que soy un tipo de consenso, que aceptó cada critica, pero este es el momento de ponernos de pie, de darle a Viedma otra alternativa, podemos subir la vara y entre todos vamos a lograr la ciudad que tanto queremos”.

En ese marco, comentó que renunció a su cargo a nivel nacional en la Secretaria de Trabajo “para dedicarme a la campaña, porque me pareció que no correspondía restarle tiempo. Es un sacrificio de los que he hecho para dedicarme a la ciudad y a los vecinos, como servidor público es lo que más me importa, lograr poner en valor a Viedma”.

“Es un camino para el que trabajamos siempre, desde que arrancamos sabíamos que íbamos a terminar en interna, pero la rosca para nosotros pasa por otro lado, pasa por hablar con el vecino, desde allí hemos trabajado, tenemos proyectos e ideas que se construyen en el tiempo, no de un día para el otro”, explicó.

En lo personal, agregó, “fue una etapa muy linda, estoy feliz con lo que estamos viviendo, trabajamos mucho sin esperar que la política nos regale algo, teníamos la idea de un proyecto y la certeza de que podemos llevarlo adelante, no hemos trabajado en contra de nadie sino hemos trabajado en la idea de una ciudad distinta a la que se vive, sabemos de lo que hablamos porque es lo que los vecinos nos han dicho”.

Finalmente, remarcó que “esperamos que el afiliado nos acompañe este domingo para que podamos ser los candidatos en las próximas elecciones. Estoy convencido que la bandera que hemos levantado es la que nos va a llevar a ganar las elecciones el 6 de octubre, la participación es la base”.