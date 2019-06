Antes de avanzar en los aspectos del procedimiento abreviado alcanzado con la Defensa oficial ejercida por el Adjunto Juan José Alvarez Costa, Puntel destacó que la víctima, quien desde un primer momento fue asistida por la Oficina de Atención a la Víctima, no quería pasar por un debate oral y público aunque sí lograr una condena efectiva. Su deseo era no volver a revivir los hechos padecidos.

Haciendo lugar a su pretensión, ambos integrantes del Ministerio Público acordaron que se unifique la pena para Cesar Alberto Valla en tres años de prisión efectiva por los antecedentes con los que cuenta. Para Enrique Sanabria, en tanto, se requirió un año de prisión también de cumplimiento efectivo.

Puntel detalló la prueba que le permite avanzar en esta instancia enumerando la denuncia penal de la víctima, testimoniales de quienes ayudaron a la mujer y de un testigo ocasional de los hechos. Además mencionó el acta de procedimiento policial y de la detención de los mismos, certificaciones médicas y el resultado del trabajo realizado por el Cuerpo de investigaciones judiciales.

A su turno los imputados reconocieron haber cometido el hecho y con ello la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas en grado de tentativa y la consecuente pena prevista.

La Defensora oficial Graciela Carriqueo representó legalmente al tercer imputado Agustin Dieu que quedaría desvinculado de la causa y cuya prisión preventiva quedó sin efecto en el día de hoy, por entenderse que no tuvo participación en el hecho ya que no existen pruebas que lo vinculen en el mismo. No obstante Puntel requirió que se le imponga, hasta tanto sea absuelto definitivamente, la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la victima.

El Juez Adrián Dvorzak dará a conocer la sentencia definitiva a principios de la próxima semana.