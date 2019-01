Pesatti: “No nos vamos a alinear con Macri”

El Vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, anticipó que Juntos Somos Río Negro (JSRN) no apoyará una eventual candidatura a reelección del presidente de la Nación, Mauricio Macri. “Nosotros (por JSRN) no nos vamos a alinear con Macri, no hay ninguna duda de eso”, aseveró el presidente de la Legislatura rionegrina, en diálogo con el programa radial “La Argentina soñada”, que conduce el historiador y periodista Alberto Lettieri en la emisora AM 1070, Radio El Mundo, de Buenos Aires.

Sobre un mismo eje, Pesatti recordó que “nosotros ya en las elecciones anteriores, tuvimos que enfrentarlo a (Miguel) Pichetto, ganamos por el 54% de los votos, y después apoyamos al ex candidato a Presidente, Daniel Scioli, quien ganó en Río negro por el 65% de los votos. Por supuesto que nosotros ahora vamos a dirimir lo que corresponda a nivel provincial -dijo sobre las elecciones en Río Negro, previstas para el próximo 7 de abril-, y “a nivel nacional, por supuesto, nosotros no nos vamos a alinear con Macri, no hay ninguna duda de eso”, aseguró Pesatti.

Entretanto, el mandatario volvió a reivindicar el federalismo “real” y cuestionó el federalismo “tonto”. En ese sentido, criticó la “discrecionalidad” en la asignación de los recursos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), mecanismo político que “va a contrapelo de un genuino federalismo”.

Sobre ese eje, Pesatti planteó que “lo que aspiramos es a tener una provincia integrada, desarrollada que tenga toda la autonomía que toda provincia tiene que tener, en el marco de un proyecto de país que nos incluya a todos y todas”.

Porque -agregó- “tampoco es posible tener la provincia que soñamos en un proyecto de país como el que tenemos en la actualidad, que tira todo para abajo. Tenemos que tener conciencia de que no hay federalismo si no hay Gobierno Nacional que esté comprometido con esos ideales”, puntualizó.

Sobre una misma senda, el Vicegobernador Pedro Pesatti aportó cifras oficiales que reflejan los logros de la gestión de JSRN, y que hoy ubican a Río Negro entre las provincias con mejores indicadores económicos de la Patagonia.

En ese sentido, Pesatti puntualizó que según un informe del Observatorio Fiscal Federal de la Argentina, “Río Negro es la provincia con mayor autonomía financiera de la Patagonia y al mismo tiempo somos la provincia que menos fondos discrecionales del Tesoro Nacional ha recibido. Estamos primero en autonomía y últimos en recepción de ATNs”, afirmó.

En tanto, Pesatti hizo una lectura política de esos datos oficiales: “Esto significa que tenemos mayor autonomía política, más independencia del poder central. Río negro siempre se caracterizó por estar última en todos los índices de valoración positiva. Y hoy, nuestras políticas públicas, nos han diferenciado del resto de las provincias porque Río Negro forma parte de las tres o cuatro provincias que en el país lideran los mejores niveles en su desenvolvimiento.”

Y evaluó: “Nos hemos manejado con independencia y es lo que debemos continuar profundizando. Creemos en el federalismo, no en el federalismo tonto, sino en un federalismo que contribuya a un país más justo, más libre y más soberano, y el principal aporte que tenemos que hacer las provincias, es tener una actitud federal, que es la raíz de nuestra organización política. Eso es lo que nosotros buscamos reivindicar desde la gestión de Gobierno”.

Precisamente en esa reivindicación de la autonomía económica y política de la provincia, Pesatti contextualizó la disociación de la fecha de elecciones en Río Negro -previstas para el próximo 7 de abril- de los comicios nacionales.

Consultado sobre su propia proyección electoral Pesatti confió estar “conforme” con el rol “que he venido cumpliendo como Vicegobernador. Cuando me tocó cumplir esta función, en momentos de muchas dificultades en la provincia, momentos en los que tuvimos que hacer nuestro aporte desde el punto de vista de la institucionalidad y de la gobernabilidad, demostré que tengo templanza y un profundo sentido del valor de la unidad: cuando algún inconsciente tiró de la cuerda más de lo debido, siempre preferí ceder a romper: en un país destruido por políticos irresponsables, que en vez de usar las cabezas se dedican a pisarlas, creo que represento valores fundados en el respeto y en la responsabilidad y que en lo personal me llenan de un sano orgullo”.