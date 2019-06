El presidente del tribunal, Héctor Leguizamon Pondal quien intervino junto a los magistrados Marcelo Barrutia y Bernardo Campana, en este juicio, dieron lectura a la sentencia resultante de este juicio, ante la presencia de las partes y de numeroso público.

Cabe recordar que en la audiencia de cesura la fiscal Betiana Cendón y el fiscal jefe Martín Lozada solicitaron se le imponga al acusado la pena de prisión perpetua, “no advertimos circunstancia alguna de atenuación, superado el estado de culpabilidad” expresaron en esa circunstancia. La abogada por la querella se expresó en el mismo sentido.

El tribunal al manifestar los argumentos de la sentencia señaló entre otros “que este tipo de casos debe ser resuelto con perspectiva de género por lo que hay una clara situación de violencia hacia una mujer llevada al extremo, a punto tal en la situación crítica para el sujeto afectado decidió quitar la vida a una mujer por pretender ejercer su autonomía”.

“Descartada las condiciones extraordinarias invocadas por la defensa también corresponde decir que la alegación, en referencia a la causa Colombil no se corresponde con el desarrollo y características del presente caso; por ello corresponde concluir tal como lo hicieran las acusaciones y aplicar la pena de reclusión perpetua al imputado”.

Luego de haber escuchado a las partes el tribunal por unanimidad resolvió aceptar por unanimidad el acuerdo, declararlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo entre el agresor y la víctima y por concurrir con circunstancias de violencia de género (rigen los artículos 45, 80 incisos 1° y 11° del Código Penal, también los artículos 189 y 190 en función del 216 del C.P.P.) de Valeria Coppa y condenarlo a prisión perpetua.

La madre de la víctima, Marianella Ubilla expresó; “no puedo dejar de recordar que a mi hija no la tengo. Se hizo justicia, muchas veces he sido crítica de las decisiones de la justicia, pero esta vez no es una de ellas. El sigue vivo, podrá tener una serie de beneficios, cosas que mi hija no podrá hacer”, agregó al ser consultada.

Al hoy condenado se le atribuye el hecho ocurrido el 29 de enero del 2019 entre las 15:00 y 16:00 horas aproximadamente en la parte externa de la plaza de la Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Nahuel Huapi. El acusado acudió a ese lugar para encontrarse con su ex pareja y víctima, Karina Valeria Coppa, previo acuerdo entre ambos mediante mensajes. Una vez en el lugar, el hombre se dirigió al sector de las escaleras de la Iglesia, donde se encontraba Coppa y empleando un arma de fuego de fabricación casera calibre 22 que portaba y con intenciones de dar muerte, le efectuó un disparo. Este accionar consistió en una agresión de un hombre hacia una mujer en la que medio violencia de género.