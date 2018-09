Para UPCN “la propuesta salarial, es un bono no permanente, no es incremento”

“El gobierno rionegrino no ofrece un aumento salarial, sino un BONO temporal que se pagará durante tres meses y luego se quitará del salario”, dijo UPCN.

En la reunión de la Mesa de la Función Pública ofrecieron un bono de $2000 en octubre, $2500 en noviembre y $3000 para diciembre. Esto no puede traducirse en porcentaje porque en enero de 2019 los trabajadores volveremos al sueldo de agosto y a una paritaria que partirá de esos básicos.

Esta oferta del gobierno profundiza la precarización salarial de la que somos víctimas los estatales rionegrinos sobre todo en este último año, donde los salarios se redujeron a menos de la mitad de su capacidad de consumo.

Hoy, paralelamente a la reunión de la mesa de la Función Pública, se realizó un plenario de la Mesa Directiva Provincial de la UPCN. Las demandas que traen los compañeros ya son de tipo alimentario, las familias de estatales no cubrimos con nuestro salario ni medio mes. Es una situación desesperante. Los trabajadores aumentan su nivel de endeudamiento para estar al día con tarifas, alquiler y comida solamente. “Lo tremendamente hipócrita-dijo el secretario general Juan Carlos Scalesi- es que mientras el gobernador se jacta de superávit, los que llevan adelante la Administración Pública a diario no pueden pagar la comida de sus familias”.

En la reunión con secretarios de todo el interior y en videoconferencia con quienes no pudieron asistir, en la UPCN decidimos rechazar esta propuesta por paupérrima. “Esto es jugar con la necesidad de los trabajadores- dijo Jorge Paniz- porque quieren pagar un monto no permanente que no soluciona la tremenda desvalorización de nuestros salarios”.

La UPCN solicita al gobierno la definición de un porcentaje fijo y permanente a partir de esos bonos, y que esto se lo sume al básico.

¡Basta de engañar a los trabajadores con esto de que lo que ofrece el gobierno “es un 35,3% de aumento anual”, cuando lo que está decretado como porcentaje de aumento salarial es el 15%, que será el número final del 2018! . Y los profesionales de la 1904, ni con esta suma transitoria alcanzan el 19%.

Weretilneck nos subió a todos a un barco que aún mal timoneado todavía funciona a media vela y esto es gracias al remo de los trabajadores, a los que este gobierno trata como esclavos. Veremos si el barco funciona a fin de año”.