Para Gatica el secretario de Obras Públicas de Viedma debe renunciar

“Su inoperante e inútil gestión me llevan a analizar una serie de situaciones que se presentan en la ciudad y alrededores (dentro de nuestro ejido), confirmando la falta de capacidad para ocupar un cargo de semejante responsabilidad”, comienza diciendo la nota del gremialista.

En primer lugar realizó algunas aclaraciones sobre los conceptos de Castro referidos al Loteo que lleva adelante APEL: “Si bien el rol principal de nuestro sindicato no es el de desarrollar este tipo de actividades inmobiliarias, decidimos encarar ese proyecto al observar que el Estado –principalmente el municipal- no hace casi nada al respecto. De hecho, en abril de 2016 se inscribieron más de 3.000 personas para participar de un sorteo de 150 viviendas del plan Techo Digno”, dijo.

Agregó que “desde ese momento a la actualidad fueron muy escasas las soluciones habitacionales brindadas por el Estado. De hecho usted, en una entrevista publicada el pasado 8 de enero en Noticiasnet, reconoció –sin ponerse colorado- que en el 2018 han entregado más de 100 lotes sociales con todos los servicios. ¿Se muestra orgulloso de haber entregado esa mínima cantidad de tierras, cuando hay miles de familias que las necesitan? Realmente bochornoso, no sólo su accionar, sino también la necedad con la que actúa y declara”.

“Obviamente, ante esta realidad que vive Viedma, a diversas entidades (sean gremiales o no) no nos queda otra alternativa que estudiar la forma de ayudar a nuestros afiliados a llegar a sus lotes o viviendas. De hecho hace poco más de un año entregamos 24 unidades habitacionales a familias legislativas, que se construyeron en tierras compradas previamente por APEL (en ese mismo sector de tierras que usted tan caraduramente cuestiona); y otras tantas para los compañeros de la Mutual del Magisterio de Río Negro, a quienes les habíamos vendido anteriormente esos lotes (a precios accesibles) para que puedan tener su tan ansiado hogar”, subrayó Gatica.

Más adelante sostuvo que “tanto APEL, como la Mutual del Magisterio y otras decenas de organizaciones de trabajadores debemos hurgar por cielo y tierra para conseguir terrenos en la capital rionegrina. Y lo peor, sin la más mínima colaboración del Municipio y –mucho menos- de la Secretaría que usted (desgraciadamente) conduce”.

Aclaró Gatica que “rechazamos cualquier acción que culmine con una usurpación de tierras. ¿Pero cree que, más allá de alguna acción política puntual que pueda existir, las ‘tomas’ en Viedma se producen porque esa gente no tiene nada que hacer? ¿Considera usted que familias, que han concurrido una y otra vez a la Municipalidad para reclamar un lugar donde construir una (aunque sea humilde) vivienda, no se degradan o se avergüenzan al ocupar una tierra que no les corresponde? ¿No cree que eso se produce debido a la desesperación de esa gente, que se origina con la falta de respuestas de una Secretaría Municipal, que no las tiene desde hace años? Y pese a ello usted habla de un centenar de lotes entregados en 2018. La verdad…debería callarse. No sólo eso, debería renunciar”.

“Debería renunciar –manifestó- a un cargo que generosamente le han regalado, que evidentemente le queda muy grande. El lugar que usted ocupa es para una persona mucho más capacitada. Lo peor es que su inhabilidad queda aún más al descubierto al haber tenido que reemplazar a un excelente Secretario de Obras Públicas, como lo fue Néstor Olivares”.

Entendió el titular de APEL que “los viedmenses hemos tenido la mala suerte de que el intendente lo eligiera a usted para tratar de continuar con esa gestión. Y algo peor aún, se lo menciona públicamente como un posible candidato a la intendencia. ¡Dios nos libre de esa desgracia! Sería una caída en picada para la capital rionegrina”.

En ese rumbo expresó que “lo que aquí expreso no tiene fundamentos únicamente en responder sus críticas a mi persona por la cuestión habitacional (tema por el que estoy prácticamente resignado a encontrar una solución en sus manos, le confieso), sino en muchos otros aspectos referidos a la vida diaria de los viedmenses. A continuación puedo mencionar sólo algunas (hasta usted mismo se aburriría si tiene que leer todas sus falencias):

· Las calles: recién ahora, casi en el final de su mandato, ponen en marcha un plan de pavimentación, reasfaltado y consolidación de calles. Tuvo usted que esperar que los vecinos calificaran a Viedma como la “capital de los baches” para decidirse a dejar transitables un pequeño porcentaje de nuestras arterias. Por supuesto, las restantes seguirán como hasta ahora…o peor. Un claro ejemplo del abandono y desinterés suyo por este tema es que la cuadra en donde se encuentra emplazado nuestro gremio (Guatemala al 200) sigue siendo “de tierra”, a pesar de los múltiples pedidos para que la pavimenten. En realidad, es la única sin asfalto en todo ese sector de la ciudad. Tras su agresiva respuesta mediática comienzo a sospechar que quizás no sea una casualidad.

· Las cloacas: este tema no requiere demasiado análisis. El desastre cloacal de Viedma está a la vista…o mejor dicho, al olfato de nuestros vecinos. Creo que sólo el Plan Castello podrá salvarnos.

· Los pluviales: en este asunto también deseo detenerme ya que últimamente nuestra ciudad se está convirtiendo en lo que era hasta hace poco tiempo la Capital Federal. Este verano hemos visto que llueve y las calles se inundan. Es más, vivo en un barrio, en una calle, en una cuadra, en la que si desde la Municipalidad no encienden las bombas de extracción, el agua de lluvia ingresa a mi vivienda. ¿Y sabe qué? No las encienden muy seguido. Conclusión: el agua de la calle se mete en mi casa.

Y podría seguir con decenas de cosas más (recolección de residuos, basurales, suciedad en las calles, baldíos con yuyos inmensos), pero creo que con lo que he citado está absolutamente demostrado que su gestión al frente de Obras Públicas de Viedma deja mucho que desear”.

Por otra parte mencionó que “sólo me resta aclararle (ya que en sus declaraciones periodísticas hace referencia) que la investigación judicial/política que se realiza sobre APEL no tiene nada que ver con el Loteo ni sus obras de infraestructura (de nuevo su desinformación). Ya sea este gremio o la Comisión Interventora de la Legislatura han llevado adelante las acciones para proveer de los servicios correspondientes a esos 555 lotes. Pero reitero que la inacción de su Municipio (y de su área en particular) es incomprensible. Han hecho decenas de excepciones entregando tierras o viviendas sin algún servicio. Pero con nuestras tierras no lo hacen. ¿Por qué? ¿Puede responderlo? Porque en sus declaraciones a Noticiasnet no lo hace; nos ataca pero no explica los motivos por los cuales no envían al Concejo Deliberante una Ordenanza para que los compradores (no los perjudicatarios, como maliciosamente usted los califica) puedan comenzar a construir aunque aún no esté instalada la de gas natural (la licitación de la obra se hace en febrero próximo). Es más, una funcionaria de su área, Lucrecia Yunez, dijo públicamente hace varios meses que lo iban a hacer. ¿Esta demora no es inacción? ¿Es inoperancia? ¿Qué es?”.

Finalmente Gatica instó a Castro “a dejar de lado ese problema que tiene con mi persona (y que quedó evidenciado en sus últimas expresiones periodísticas) y trabaje para todos los viedmenses que necesitan una solución habitacional. También para los que compraron terrenos en nuestro Loteo. Sea digno del cargo que ocupa”.