“No se puede permitir que se vulnere la Constitución con el intento de re-reelección de Weretilneck”

El Frente Grande entiende que no se puede permitir que se vulnere la Constitución provincial con el intento de re-reelección del actual gobernador Alberto Weretilneck. Por ese motivo impulsa el armado de una multisectorial que trabaje para que se respete el artículo 175 de la Constitución de Río Negro donde se determina que “El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez”.

El presidente del partido, Julio Accavallo, explicó que el frente multisectorial debería estar formado por movimientos sociales, sindicatos, estudiantes, iglesias, intelectuales y partidos políticos.

Como Menem

El Frente Grande expresó en un documento que “la situación remite a lo más parecido que presenta la historia reciente de nuestro país: la experiencia menemista, que vale como un espejo de lo que podría suceder en Rio Negro”.

En ese sentido el documento recuerda: “El juez cordobés Ricardo Bustos Fierro le abrió las puertas a la “re-re”, dando el visto bueno a una cautelar para que no se le impidiera a Carlos Menem participar de la interna peronista. A esta intentona judicial se le opuso una acción conjunta que acabó con esa movida, fue la sesión especial de la Cámara de Diputados en la que el 10 de marzo de 1999 aprobó una declaración que instaba a todos los funcionarios a respetar la Constitución”,

También señala que la sesión conjunta de la oposición “fue un hecho político relevante alcanzado en medio de un acuerdo entre los bloques de diputados de la Alianza, fuerzas provinciales y sectores del PJ”. Destacan que el diputado rionegrino y ex gobernador Carlos Soria abrió la sesión diciendo: “hacemos muy bien en estar presentes esta tarde, pues se trata nada más y nada menos que de dar un debate a favor de la Constitución Nacional”.

Frenar el intento

El Frente Grande propone: “si se concreta la candidatura de Weretilneck, desde las fuerzas políticas democráticas y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que frenar este intento de violar la constitución provincial. Como se hizo en 1999 con el intento de re-reelección de Menem, vamos a llamar a conformar un frente multisectorial que impulse acciones para frenar la habilitación de un tercer mandato de Alberto Weretilneck”.

“Se debe organizar una multisectorial que agrupe a los trabajadores, la Iglesia, los partidos, las PYMES, los movimientos sociales, los estudiantes y los intelectuales”, dijo el presidente del Frente Grande Julio Accavallo, que explicó así las razones de la convocatoria: “si Weretilneck continua con el intento de transgredir la Constitución, entramos en una etapa de degradación de las instituciones que podría terminar afectando la vigencia de los derechos democráticos y no es solamente en la Justicia donde debe dirimirse este tema, deben ser también las organizaciones políticas y sociales las que se expresen ”.

Límites al uso del poder político

“La multisectorial no debería tener fines electorales ya que no hay que mezclar la acción democrática con la electoral”, afirmó Accavallo en declaraciones en la que fue crítico de la gestión de Weretilneck, al que definió como “un gobierno que no tiene ningún límite en el uso del poder político, que busca condicionar a la Justicia y que hostiga sistemáticamente a gobiernos municipales y dirigentes que no le son adictos, usando para ello los recursos económicos del Estado”.

“Desde la oposición tenemos que lanzar un espacio multipartidario y multisectorial contra la segunda reelección de Alberto Weretilneck y sumar a dirigentes de las otras fuerzas que compartan ese objetivo, inclusive del partido Juntos Somos Río Negro. Debemos mostrarle a la gente cuál es el peligro de un gobierno que lo único que quiere es hacer lo que el pueblo no quiere y que la Constitución prohíbe”, afirmó Accavallo.