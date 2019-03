Ante unas mil personas, los candidatos del Juntos Somos Río Negro inauguraron este miércoles a la noche un nuevo local partidario en General Roca. Durante el acto, los discursos giraron en torno al futuro de la provincia, el valor del voto como herramienta de defensa de los intereses provinciales, y hasta hubo lugar para la ironía, cuando el Gobernador Alberto Weretilneck se refirió a las últimos escritos judiciales mediante los cuales la oposición intenta borrar cualquier vestigio de su nombre de la campaña: “En cualquier momento para pedir una restricción de acercamiento para que me vaya a Chubut a seguir las elecciones”.

“Estamos acá defendiendo un proyecto político que resiste los embates de quienes pretenden decirnos cómo vivir desde Buenos Aires”, enfatizó Arabela Carreras, candidata a la Gobernación, en medio de un discurso cargado de fervor y emoción y en el cual se apeló a la fuerza de las mujeres para ponerse de pié ante las adversidades.

Por su parte, el candidato a Vicegobernador, Alejandro Palmieri, recordó sus inicios en la política y aseguró que la propuesta de Juntos “la única fórmula coherente para el próximo domingo 7 de abril”.

“Googleenos a cada uno de los que estamos acá, y nos van a encontrar en el mismo lugar hace 2, 5 y 8 años, juntos, trabajando en un proyecto común; y los otros no pueden decir lo mismo hace dos meses estaban en las antípodas el uno del otro”, remarcó Palmieri.

Carreras resaltó que “si hay un lugar donde el trabajo de Alberto y de Juntos se ha sentido, es en el seno de cada uno de nuestros hogares”, y aseguró que , “los integrantes de este equipo somos los que podemos garantizar que siga habiendo gas dónde tiene que haber gas, que siga habiendo luz dónde tiene que haber luz, que siga habiendo escuelas y Educación, que siga habiendo Hospitales y que los empleados públicos puedan ir a trabajar porque se los cuida y nadie los desprecia, porque han sido parte de esta transformación y son garantes de que este proyecto continúe”.

Weretilneck aseguró que “este Río Negro no vuelve atrás, no hay motivos para poner en riesgo lo que tanto nos costó conseguir y está funcionando. No dejemos que nos arrebaten nuestros sueños. Yo estoy seguro que Arabela va a ser mejor gobernadora que yo, porque iniciar una gestión en una provincia ordenada facilita el camino”.

Para la candidata a la Gobernación, “tenemos que saber definir si Juntos sigue comandando los destinos de esta provincia, o si serán los que no han sido capaces de presentar una sola propuesta en toda la campaña”. Y cargó contra el estilo de sus adversarios, que han optado por frenar el avance de Juntos mediante varios recursos judiciales, al advertir que “no sabemos qué vienen a hacer. Nos amenazan, nos denuncian, y gastan los recursos de la Justicia con sus quejas, recursos que deberían estar siendo utilizados para investigar femicidios en lugar de ser parte del circo mediático de esta campaña”.

Sobre el cierre de su intervención, que fue seguida con atención por los asistentes, Carreras aclaró: “Me comprometo con todo mi corazón y pongo a disposición toda mi capacidad y esfuerzo, y que ni por un segundo quede en duda que este proyecto continúa, y que todos nosotros vamos a estar día a día construyendo una provincia mejor: en crecimiento, más justa, más igualitaria y armónica para nosotros y para nosotras, pero sobre todo para los que vienen”.

Por su parte, Weretilneck, inició su intervención enfatizando que “nuestro futuro es una decisión nuestra”, y refiriéndose a la oposición aseguró que “la única propuesta que han tenido es la de ir a la Justicia en vez de hablar de Educación, de Salud, o de Producción”.

“Primero se les ocurrió que no debía ser candidato, y ahora se les ocurrió que no puede estar mi foto en ningún lugar de la provincia… Preparense, porque mañana a la mañana van a presentar una cautelar diciendo que Weretilneck tiene perímetro de restricción y me van a sacar de la provincia”, ironizó.

De todos modos, señaló que “esta situación no debe de entristecernos, porque ni una foto, ni una medida judicial, puede detener lo que hemos construido”.

Respecto de la fórmula que integran Arabela Carreras y Alejandro Palmieri, dijo que “es resultado de la escuela de dirigentes que ha formado Juntos, y todos nosotros somos dueños de lo que está pasando en la provincia”.