“No nos interesa la campaña, necesitamos recuperar el salario de los trabajadores rionegrinos”

“A los trabajadores no nos sirven las promesas de campaña, necesitamos llegar a la caja del supermercado, la verdulería o el almacén del barrio con fondos en la tarjeta o dinero en efectivo para pagar los alimentos de nuestra familia”. expresó UPCN

En el último año eso está resultando una misión imposible después de la primera semana del mes y los trabajadores de la Administración Pública rionegrina debemos echar mano a créditos para poder pagar la comida.

Integrantes de la Mesa Directiva provincial de UPCN, dicen que “los discursos de algunos gremialistas como Aguiar parecen más encaminados en hacerle la campaña a Weretilneck (y por elevación a Macri) que en defender las tremendas circunstancias que estamos pasando los trabajadores del Ejecutivo de Río Negro”. Las noticias de la semana pasada acerca del pago de adicionales (solicitados en marzo del año pasado por la UPCN) han sido bienvenidas, pero todos sabemos que no representan la recuperación de nuestros salarios, totalmente desvalorizados por el ajuste aplicado por el gobierno que nos bajó los sueldos (sin declararse en emergencia) en un contexto de inflación que no vivíamos desde hace años.

“En vez de salir a ser el felpudo del gobernador, Aguiar debería decir como recuperamos lo perdido en el 2018, ya que el incentivo de la semana pasada fue gracias a lo solicitado hace un año por la UPCN en el marco de reconocimiento de un adicional, no como aumento del salario”, destacó otro integrante de la mesa provincial y agregó que “ya que tiene tanta cercanía con Weretilneck, debería pedirle recuperar el salario y no salir a justificar el ajuste haciendo como que no existe y destacando como ‘logros’ los magros incrementos salariales que sufrimos los trabajadores de esta provincia en 2018’.