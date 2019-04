El pleno de esta Mesa Directiva Provincial de la UPCN le dice que esa determinación garantiza el crecimiento del número de trabajadores por debajo de la línea de pobreza -con las consecuentes problemáticas personales, familiares y sociales que esto genera- y nos empuja a todos a una situación más que crítica.

El gobernador justifica la decisión de seguir empobreciendo a sus propios agentes diciendo que los ingresos provinciales ‘no correrán a la par de la inflación’, pero por otro lado, el propio gobierno (al menos en época de campaña política) dijo que teníamos una provincia con ‘superávit’ y que la enorme deuda en dólares tomada ‘no era un problema’ porque estaba respaldada por los ingresos de las regalías petroleras que también son en dólares.

La búsqueda de votos terminó y el actual gobernador de Río Negro vuelve a mostrar sus posturas autoritarias, anticipando respuestas antes de abrir ese teatro de diálogo que pone en escena últimamente en las reuniones ‘extra’ y para la vidriera, donde se resuelve lo que él propone y con invitados obedientes que, además, le hacen luego publicidad gratuita. Y mientras tanto… los trabajadores del Poder Ejecutivo seguimos empobreciéndonos y endeudándonos para mantener la mitad de lo que antes podíamos.

Así como en época de campaña el actual gobernador recorría las casas de los rionegrinos y se sentaba a comer tortas fritas, debería ahora acercarse y preguntarles a los agentes públicos por las deudas que tuvimos que tomar (sin regalías en dólares) para mantener la comida cotidiana de nuestras familias.

Esta Mesa Directiva Provincial de la UPCN también remarca que los intentos de mejora propuestos a través de incentivos (cuyo cobro se pospuso) vienen además atados ciertas trampas. El Decreto 300 establece la percepción de la suma fija mensual sujeta al presentismo, o sea que, quienes se enfermen no cobrarán a fin de mes ese concepto; además, en aquellos organismos en los cuales los agentes perciban ‘reconocimientos de gastos fijos por cualquier concepto o premios por productividad, eficiencia, estímulo o similares’, los mismos serán tomados como ‘pago a cuenta’ de los adicionales creados. Por otro lado, nos preguntamos qué pasará con los incentivos que los agentes de algunos organismos ya estaban cobrando y no dependían de ninguna estructura organizativa de cargos, quienes a partir del Decreto 300 no solo recibirán menos, sino que lo que cobren estará atado al presentismo.

Como representantes de una importante mayoría de trabajadores, la UPCN solicita al conjunto del Poder Ejecutivo que haga un análisis serio y pormenorizado de la situación actual de los agentes públicos rionegrinos -los peores pagos del Estado provincial-, y comience un camino real y responsable de recupero salarial.