Molinari reclama por las guardias pediátricas en el sector privado de la salud

La concejal viedmense realiza acciones conjuntas con la legisladora radical Soraya Yahuar, quien en las últimas horas elevó un pedido de comunicación al Poder Ejecutivo de la Provincia, para incorporar en las cláusulas de los convenios con clínicas y sanatorios privados, la obligatoriedad de prestar el servicio de guardias pediátricas las 24 horas del día.

Molinari gráfico que en Viedma, al igual que en otros puntos de la provincia, esta situación provoca una sobredemanda del hospital público, generando no sólo complicaciones en la atención, sino también el malestar y mal humor de las personas que, no teniendo obra social, no les queda más alternativa que atenderse en el único hospital capitalino.

Oportunamente Molinari había mantenido reuniones con los directivos del Sanatorio Austral y la Clínica Viedma,, y también con las autoridades del hospital zatti de Ministerio de Salud, a fin de abordar esta situación.

“Lejos de dar con una solución a nuestros planteos, que no son más que los planteos de aquellos que, teniendo una obra social, no la pueden hacer valer, los problemas se siguen agravando, porque ahora ningún afiliado al Ipross cuenta con cobertura médica por el reciente corte del servicio”, dijo Molinari.

La concejal adelantó que desde el Concejo Deliberante de Viedma se buscará adherir a la comunicación planteada por su par de la Legislatura Yahuar, mientras avanzará con reuniones que incluyan a los referentes del sector privado de la salud.