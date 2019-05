En su perfil de Facebook, este miércoles publicó lo siguiente: “Buen miércoles para todas y todos!

Además quiero agradecer los mensajes y llamados solidarizándose conmigo por la situación que viví el viernes pasado, en la que me hago cargo del error cometido, por tal motivo accedí a realizarme el test de alcoholemia sin oponerme por respeto al trabajo policial y trabajadores de transito, ya que si cometí una infracción debo atenerme a las reglamentaciones. También debo decir que el trámite de restitución del vehículo lo realicé el viernes a la mañana, donde fui atendido muy amablemente por el Sr. Juez de Faltas como así también el personal municipal que es parte de su equipo. Esa misma mañana me devolvieron el vehículo y saldé la multa por la contravención, cumpliendo así con lo que demanda la ley.

Aclaro esto porque la operata de algunos medios de comunicación provocaron el destrato, la burla e incluso la discriminación por ser un militante barrial, no me victimizo pero soy una persona como cualquiera que tiene defectos y aciertos, si me equivoqué pido disculpas, sepan que jamás voy a faltarle el respeto a nadie, todo lo contrario siempre voy a estar a disposición de quienes requieran mi apoyo sin ningún tipo de prejuicios, un traspié no va opacar mis convicciones y voy a continuar militando en pos de seguir construyendo por el bienestar de mis hermanas y hermanos de mi querida provincia.”