Sobre la derrota del justicialismo del pasado 7 de abril en las elecciones provinciales dijo, “hay que empezar a mirar a aquellos que han hechos las cosas bien, para conducir hoy por hoy el partido”.

El electo intendente justicialista, habló sobre la conducción y los cambios que se debieran hacer en el partido luego de la derrota del actual presidente Martín Soria en la elección a gobernador.

“Si usted me pregunta si me gustaría ser presidente del partido, por supuesto que me encantaría ser presidente del partido, si me pregunta si tengo legitimidad, claro que tengo legitimidad, me votó el 84% del padrón de electores de mi ciudad, gané una elección a una semana que mi partido perdiera la provincial ”. “Si me preguntan cuáles son los fundamentos, lo que hice como intendente y luego como legislador, y la gente me votó a una semana de haber perdido la elección en la provincia el presidente del partido” expresó Rivero.

“Tengo ganas y me encantaría ser presidente del PJ, y plantearía un partido moderno, democrático, se tiene que terminar el tema de los congresos cerrados, donde se eligen las autoridades y las candidaturas sin consulta”, manifestó el legislador.

“Las candidaturas se tienen que elegir de forma democrática, hay que darle vida democrática al peronismo”, expresó Rivero.

El hombre más ligado al senador Miguel Pichetto hoy en Rio Negro, dijo que “tenemos que tener una idea, saber dónde vamos como partido, hay que hablar de lo que queremos para Rio Negro, por ahí pasa la recuperación del peronismo, si no, nos vamos a parecer al peronismo neuquino”.

“Son momentos para tener la cabeza fría, porque estamos a punto de ser el peronismo neuquino, es momento de reflexión, aun no tomamos dimensión de lo que nos pasó, no podemos tomar decisiones desacertadas para nuestro partido, nos tenemos que juntar y dejar de mandarnos mensajes en los medios” concluyó Rivero.