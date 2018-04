“Me considero un precandidato a gobernador, pero necesito del apoyo del partido”

Gustavo Pascualetti: ¿Se va postular intendente? ¿Será candidato de Cambiemos, de la UCR?

José Luis Foulkes: Yo me encuentro hoy con esta precandidatura con mucho gusto y contento por muchas razones, pero dos fundamentales. La primera es poner la Unión Cívica Radical en la discusión dentro de Cambiemos, me parece que nos merecemos como partido político. La segunda es tratar en el sistema geopolítico actual poner a Viedma en la discusión de este tipo de cosas. Me considero un precandidato pero necesito del apoyo del partido, de la estructura para poder recorrer y estar presente en todos lados. Se que no me conocen mucho en Bariloche, en el Alto Valle, por lo cual sí necesito la estructura del partido y esto es lo que estoy pidiendo, que nos juntaremos para delinear estrategias. Las estrategias tiene que ser, por un lado, las estrategias del radicalismo y por el otro tambien me quiero sentar con Cambiemos para generar esta cuestiones de convivencia sana, de distintas alternativas que pueden existir. Sí soy un precandidato, tengo todo el deseo de serlo pero se que necesito de una estructura de un partido que me nutre y que me de la fortaleza. Sé que tengo debilidades que es en lo territorial, pero reconozco que tengo algunas capacidades que sí puede aportar al partido y a la provincia.

¿Cómo ve hoy su partido político?

– Hay que hablar de cómo vamos a seleccionar los candidatos porque tenemos todo, tenemos diputados nacionales, provinciales, concejales, intendentes.

¿Quiere que Cambiemos se sume a ustedes o ustedes sumarse a Cambiemos?

– Yo pretendo que cambiemos se sume a nosotros. Tampoco soy necio y se que cuando uno esta en politica acuerda.

¿Cree que Cambiemos tiene que acompañarlos no está bien visto hoy en día?

– Cuando está bien o mal uno tiene que estar adentro igual, Cambiemos son todos los partidos.

¿Ven que el radicalismo está creciendo nuevamente?

– Claramente, pero no estoy separando Cambiemos de la UCR, estamos en el mismo barco. Si me decís quién quiero que sea gobernador, respondo que yo. También sé que en esta convivencia política hay que ceder. Creo que va a tener de todo, información, estadísticas y encuesta. Yo por ya estoy trabajando en este sentido.

¿Qué piensa usted de Viedma en cuanto a la intendencia?

– De Viedma tengo dos precandidatos para mi gusto, pero no es una condición necesaria. Si se encuentra una persona que reúna los requisitos, los valores y la fortaleza, yo no voy a dejar de apoyar, por más que no sea de mi propio gabinete. Si hay algún candidato que sea mejor que yo, no hay ningún problema, es mejorar el bien común .

¿Sus candidatos son Perafán y Castro?

– Yo no dije nada, ¿Cómo te enteraste?.

¿Cómo toma de que en Viedma se superen los 20 candidatos?

– Son un montón, y llama la atención. Esto a veces es complejo. Creo que deberían prepararse un poquito más, por lo menos en formarse y hacer un poquito esta escuela de dirigente que todos los partidos añoramos tener. Desde la experiencia propia no es nada fácil llevar el equilibrio, cuidar los recursos de los demás para el equilibrio de toda la ciudad. Si se nota que hay mucha gente que está más preocupada por salir en la foto, que trabajar realmente.

Este viernes se aprobó el veto parcial de la ordenanza, ¿Cómo lo tomó?

– Lamentablemente se que hubo algunas cuestiones que tiene que pasar solamente por lo conceptual. Quiero escuchar las opiniones, porque puede haber diferencia pero no me parece que hay que atacar la honorabilidad de la gente y pensar en negocios extraños.

Cullumilla dijo en el Concejo que había otros intereses

– Me extraña de una persona tan religiosa como Cullumilla, que diga este tipo de cosas sin ninguna prueba posible, me molesta de ese punto de vista. Me dijo que era socio de Balogh cuando se aumentó el boleto, es la única muletilla que le queda de este tipo.

¿Qué piensa del desarrollo de la ciudad? ¿Para qué dirección se extenderá?

– El desarrollo más importante es hacia el mar, porque creo que hacia el IDEVI no nos conviene agrandar mucho más porque estamos en colisión con las propias chacras. Ir hacia la zona de riego me parece ilógico. La expansión territorial lógica tiene que ir hacia el mar.

Está a la moda la realización de fiestas privadas fuera de la parte céntrica, como en chacra lejanas a la ciudad o en salones, ¿Cómo se trabaja para controlar esto?

– Creo que hay que cambiar la norma. Hicimos intervenciones, y por cuestiones jurídicas o habilidad de los abogados, lo siguen manteniendo dentro de la jurisdicción de lo privado. Creo que habría que flexibilizar algunas normas, porque es fácil enmascarar una fiesta de este tipo como una fiesta privada. Lo que discutimos no es que los chicos se diviertan sino de que los chicos toman, y no solo alcohol. Tenemos que sincerarnos cuando suceden estas cosas, y empezar a discutir por qué sucede. De todas maneras, insisto que hay que cambiar la normativa y ser muchos más estricto.