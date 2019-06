Destacó que es la primera vez que un partido no peronista llega a la elección con posibilidades. Consideró que el senador aportará más rigurosidad al discurso.

En diálogo con Radio Seis el gobernador reconoció que “obviamente una decisión de estas características sorprende, no es normal, no es habitual, estamos hablando de una candidatura a vicepresidente de la República, sorprende”.

Destacó que en un país donde están tan fragmentadas las estructuras partidarias y la misma sociedad “todos los partidos nacionales están haciendo este tipo de acciones buscando un modelo intermedio y asegurarse la elección”.

Al realizar un balance, sostuvo que “hasta ahora no se había visto un movimiento político en el país que confronte con el peronismo y que tenga la posibilidad de seguir discutiendo una candidatura presidencial, es la primera vez que va a suceder esto, las veces anteriores fueron fracasos de partidos no peronistas, es la primera vez que un partido no peronista llega a la elección con posibilidades”.

Señaló que si se miran las encuestas “nadie puede aventurar quién va a ser el próximo gobierno en la Argentina” y de este modo “se desdibujan las fronteras ideológicas de los partidos nacionales”.

Al reflexionar sobre la formación de Juntos Somos Río Negro, consideró que “quizá fuimos adelantados”. Recordó que en ese momento quienes no se sentían bien en el lugar que estaban construyeron Juntos. “Hoy con la presencia de tantos independientes, que no provienen de un partido político ya Juntos ha afirmado mucho más su pertenencia provincial y local”, sostuvo.

Respecto a si fortalece a la fórmula la presencia de Pichetto consideró que hay que ver en el transcurso de los días, observar qué hacen los otros gobernadores, quiénes acompañan al senador, “hay muchas monedas en el aire para poder sacar una opinión concluyente”.

Weretilneck, sostuvo que lo que aportará el senador a Cambiemos es más rigurosidad en el discurso, porque “ni el radicalismo ni muchos del PRO dicen con tanta fuerza ni vehemencia lo que dice el senador, en economía, seguridad, inmigrantes, temas siempre difíciles de abordar”.

Consideró que a partir de ahora habrá discursos bien diferentes, “lo que aporta a Cambiemos el senador es un discurso más concreto y duro, en el sentido de decir las cosas como son, se van a terminar estos matices”.

FUENTE: Bariloche 2000