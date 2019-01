La policía de Rio Negro aclara que no era un efectivo de Buenos Aires la victima del tiroteo en Viedma

La Policía de Río Negro informa en relación a la jornada del día lunes, donde ocurrió un hecho en la ciudad de Viedma, que culmino con dos personas fallecidas, originado en la compra de un vehiculo, habiéndose contactado a través de la utilización de una red social.

La causa se encuentra enmarcada como Tentativa de Estafa en concurso con Homicidio, en virtud que una de las víctimas, un hombre de 27 años oriundo de la ciudad de Bahía Blanca el cual había arribado a la ciudad Capital con un familiar para comprar un vehículo.

Los mismos fueron citados en el barrio Lavalle donde fueron interceptados por dos jóvenes dispuestos a sustraerle el dinero ofertado. Dicha convocatoria fue pactada a través de la red social Facebook en el cual los supuestos vendedores ofertaban el vehículo pactando día, lugar y dinero a entregar.

Las victimas sin saber del engaño al cual eran sometidos concurren al barrio mencionado donde fueron interceptados por estos dos jóvenes, exigiéndoles uno de ellos la suma del dinero a punta de pistola.

Ante esta situación una de las victimas extrae un arma, produciéndose un intercambio de disparos, ocasionando heridas en ambas personas y en donde el victimario fallece inmediatamente al arribar al hospital, mientras que la victima fue intervenida quirúrgicamente, y en horas de la tarde se produce su deceso.

En un primer momento se manejó la información que uno de los damnificados podía ser un efectivo policial de la ciudad de Bahía Blanca, posteriormente se pudo certificar que no era así, sino que tenía un arma de fuego con los correspondientes permisos de tenencia y portación.

Desde la Jefatura de Policía, se solicita extremar las medidas de precaución, aconsejando no realizar encuentros para este tipo de transacciones en lugares desconocidos ni alejados del centro de la ciudad; corroborar la información de las personas y vehículos, no aportar información personal teniendo en cuenta que se han registrado varios hechos delictivos con el mismo modus operandi; donde a través del engaño o información falsa proporcionada deriva en la comisión de distintos tipos de delitos, que desencadenan no solo en daño o perdida de bienes personales, sino que también atentan contra la integridad física de las personas.