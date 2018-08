La diputada Soria propone crear un nuevo Fondo Federal Solidario ante la eliminación del Fondos Sojero

Además, este proyecto profundiza el sentido federal del Fondo pasando de una participación del 30% al 50% de lo recaudado.

La iniciativa de Soria es acompañada por Darío Martínez (Neuquén); Silvia Horne (Río Negro); Sergio Ziliotto (Inter-bloque Argentina Federal por La Pampa), Andres Vallone (Bloque Unidad Justicialista por San Luis) y otros diputados del FpV-PJ.

Haciendo referencia al resultado de un plan económico “a todas luces desacertado, anacrónico y sumamente devastador para el pueblo argentino”, el proyecto cita en sus fundamentos al acuerdo firmado a espaldas del pueblo con el Fondo Monetario Internacional, donde el Ministro de Hacienda y el ex Presidente del Banco Central, comprometieron a las provincias a solventar la mitad del ajuste necesario como consecuencia del despilfarro económico realizado por el Presidente Macri y su equipo.

“Les aseguraron a los acreedores externos el cumplimiento de los compromisos asumidos con recursos que, paradójicamente, no eran de ellos sino de las provincias. Prometieron eliminar el Fondo Federal Solidario, el Fondo Nacional para la Vivienda, el Incentivo Docente, entre otros recursos” denuncia el texto y agrega: “Como representantes del pueblo Argentino, no podemos permitir semejante atropello. No podemos comprometer el funcionamiento de nuestras provincias y municipios, base de nuestra estructura federal de gobierno. Que destruyan los recursos genuinos de las provincias, que las sumerjan en un desfinanciamiento sepulcral, tiene por finalidad negar al mundo a estas instituciones de gobierno que son incluso preexistentes a la Nación, y es, sin dudas, negar nuestras bases fundacionales del federalismo”.

El DNU del presidente Macri por el cual se elimina el Fondo Federal Solidario a menos de un mes de discutir en el Congreso el Presupuesto General del Ejercicio, “no solo implica una negación de las autonomías provinciales, sino que además avanza sobre el Poder Legislativo”.

Este Fondo es un mecanismo redistributivo por excelencia, ya que se financia con los recursos que se obtiene de una de las economías más desarrolladas y maduras del país, como es la agrícola pampeana.

Su distribución permite llegar a todas las provincias y, por intermedio de estas, a todos los municipios del país. Sus recursos tienen el carácter de ser un fondo específico, destinado a la inversión en infraestructura, lo que permite el seguro desarrollo de todos los argentinos.

Tiene su origen en el decreto N° 206/2009, por el cual Poder Ejecutivo de ese entonces se hizo eco de los reclamos del pueblo argentino sobre la necesidad de que todas las provincias sean beneficiarias de los recursos obtenido por el Estado Nacional, como consecuencia de la recaudación de los tributos al comercio exterior de los productos de la pampa húmeda.

“No estamos de acuerdo que sean las provincias las que paguen las malas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, es por eso que rechazamos enfáticamente la eliminación del Fondo Federal Solidario, y muy por el contrario, planteamos la ampliación del mismo pasando de una participación del 30% al 50% de lo recaudado”, concluyen los firmantes.