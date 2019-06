“En vez de suscitar una real democratización sindical a través de un Convenio Colectivo de Trabajo, como lo haría cualquier mandatario sensato, el actual gobernador rionegrino promueve lo contrario, acentuando el agite y haciendo uso político de la respuesta a una solicitud largamente sostenida por la UPCN”, expresó el gremio.

En el acto realizado esta mañana con referentes nacionales de ATE, Weretilneck pone en escena una vez más un ‘acting’ de ‘relato democrático’ que en realidad no lleva a la práctica y gracias al cual pudo consumar el ajuste más tremendo e histórico sobre nuestros salarios, sin nombrar siquiera a la ‘emergencia económica’. Lo hizo primero con un decreto-al no permitir la UPCN un ajuste salarial- y luego con la aprobación de un gremialista como Aguiar quien recibió condonaciones varias casualmente en el mismo período.

“Aunque el gobernador insista en usar la palabra ‘democracia’ lo que hizo esta mañana lejos está de ello -dijo Jorge Paniz, secretario de Mesa Directiva provincial de UPCN- es una pena que no use su rol de manera adecuada y desvirtúe esas posibilidades en función de una guerra que aparentemente el declaró a una persona y perjudica no solo a UPCN y la mayoría que representamos, sino a todos los trabajadores del Poder Ejecutivo rionegrino”

Como ya lo expresamos al solicitar la creación de un CCT, en UPCN consideramos que “un Convenio Colectivo alienta la democracia desde la representación de acuerdo a las bases constitutivas de cada participante, de manera parecida a la democracia ejercida en una Cámara legislativa”.