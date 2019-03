“Ya no le quedan amparos, ni jueces, ni tribunales a los que recurrir, ahora deben decir qué quieren hacer con la provincia, pero no lo dicen porque no tienen propuestas“, disparó el candidato a Vicegobernador Alejandro Palmieri en declaraciones radiales, tras lo cual describió su vínculo con la candidata a la Gobernación de Juntos, Arabela Carreras, y brindó una mirada crítica de la forma en que sus adversarios políticos han encarado la campaña.

martes 26 de marzo de 2019