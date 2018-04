“Hay trabajadores de la Administración Pública a quienes no les alcanza para comer”

Dijo Juan Carlos Scalesi en el encuentro de Mesa Directiva Provincial. ‘Nosotros no estamos en contra de nadie, nosotros estamos a favor de los trabajadores’ acotó el secretario general, y agregó que ‘el aumento en el salario para este primer semestre en una categoría 1 es de 625 pesos, realmente una miseria teniendo en cuenta solamente la inflación de éstos meses ’.

En el salón Víctor Hugo Muñoz de calle Alem, en Viedma, se realizó la reunión de Mesa Directiva y Mesa Asesora Provincial con la participación de referentes de toda la provincia para analizar el estado de situación en cada uno de los lugares de la provincia.

Antes de iniciar el encuentro provincial, Scalesi, acompañado por otros secretarios que asistieron en estos meses a las distintas reuniones con el gobierno, estuvieron al frente de una conferencia con la prensa.

“Este gremio no responde a un partido político –dijo Scalesi- somos de diversas ideologías y partidos quienes formamos parte del gremio, pero aquí somos todos la UPCN representantes de los trabajadores’. Y en respuesta a una pregunta sobre ‘si están previstas medidas de fuerza de la UPCN’, el secretario general dijo que ‘no vamos a hacer medidas caprichosas, vamos a hacer lo que quiere la gente, lo que los trabajadores de toda la provincia nos están solicitando. Acompañamos en las asambleas, de distintos organismos y es ahí donde se deciden las medidas’ y remarcó que ‘todo esto se hace sin quemar banderas, ni gomas, sino desde un reclamo en sus lugares de trabajo. No nos vamos a hacer descontar del salario, esa materia ya la rendimos nosotros y hay compañeros que no se pueden dar el lujo de que encima de cobrar una miseria de aumento le descuenten”.

La Conferencia con la prensa se extendió por más de una hora y luego de un corte se continuó con la reunión de la Mesa provincial.

Durante el resto de la reunión se habló de la situación general en las oficinas de la Administración Pública de la provincia y las solicitudes de acompañamiento de los compañeros de las distintas localidades. “El gobierno se alejó de la gente -dijo Scalesi- y no escucharon a los trabajadores que reciben los sueldos más bajos de la provincia. Pero nos vamos a hacer escuchar de alguna manera”, agregó.

Los referentes provinciales hablaron de todas las novedades en ese sentido y en otro momento se informó sobre los diversos proyectos sindicales en materia de capacitación, las novedades sobre las afiliaciones -que aumentaron considerablemente en todas las localidades- y las propuestas de índole local.

Al finalizar el encuentro, se presentaron quienes integran la lista única de candidatos de SER, tanto a mesa directiva -titulares y suplentes- como de la mesa asesora, que se presentan con muchos nombres nuevos.