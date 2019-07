Hay paro de porteros afiliados a UPCN y podría haber problemas en las escuelas

“Los trabajadores del sector son los más afectados por el ‘rebajazo salarial’ que este gobierno aplicó a través de un planificado y tremendo ajuste sobre las espaldas de los estatales del Poder Ejecutivo”, expresó el gremio.

“Ya consultamos con más del 80% de los compañeros en toda la provincia, todos quieren hacer notar al gobierno su descontento y preocupación. Los salarios no alcanzan, la mayoría de los agentes del sector está por debajo de la línea de pobreza’ dijo Luis Rosas, integrante de Mesa Directiva y referente del sector PSA.

El secretario general de la UPCN, Juan Carlos Scalesi dijo que “la gente viene al gremio y se queja que no puede pagar la luz y el gas, la comida, el alquiler o los remedios es más que notable que hemos perdido casi el 30% del salario entre el año pasado y éste, incluso mucho más con la falta de actualización prometida y no realizada por el gobierno”.

Todos los trabajadores del Poder Ejecutivo, más allá de la afiliación gremial, estamos con los salarios muy por debajo de la inflación y “esto es lo mismo para los afiliados a ATE o a UPCN -dijo Scalesi-, con la gente no me voy a pelear, sí con los dirigentes porque deben dar explicaciones sobre su forma de actuar cuando reclaman aumentos salariales. Aguiar no discute, en la Función Pública no habla, pero después sale y hace declaraciones y en unos días arregla por el 9%”.

El paro convocado para el Personal de Servicios de Apoyo en las escuelas puede ser apoyado por todos y cada un@ de los compañeros estatales de todos los organismos “Nosotros avalamos y en la solicitud que se presenta a la Secretaría de Trabajo está esto claramente establecido’, agregó Rosas.