ATE profundiza su plan de lucha y convoca a un paro de 24 horas para este miércoles en los organismos nacionales de Río Negro contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Si bien no están confirmados, es posible la realización de acampes en varios puntos de la provincia.

Así fue resuelto durante el último Congreso Nacional del sindicato celebrado en Tucumán el 8 de mayo pasado, desde donde el secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, criticó la convocatoria de diez puntos impulsada por el Gobierno como una medida dilatoria.

“Nuestras medidas de fuerza son políticas. Se asientan en aspectos materiales que tienen que ver con el deterioro de nuestro nivel de vida, pero son profundamente políticas porque expresan el rechazo de una masa crítica de trabajadores a la política económica del presidente Macri y manifiestan la búsqueda de una alternativa de carácter popular”, dijo Rodolfo Aguiar.

“Este es un paro que impulsa la Asociación Trabajadores del Estado, pero que busca fundirse en la unidad con otros sindicatos y movimientos sociales. Queremos profundizar la lucha que libramos el 30 de abril y no vamos a esperar a que otras organizaciones le pongan fecha y muchos menos vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando a que desde la calle Azopardo de Buenos Aires se pongan al frente de la resistencia contra el macrismo”, añadió el dirigente.

“Creemos que durante los últimos años ha habido una bisagra en la lucha social y política en la provincia, encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado. Hay un nivel de comprensión, al menos entre nuestros representados, de que sin lucha no hay conquistas, sin movilización no hay defensa de nuestros derechos y sin protagonismo no se profundizará la democractización del Estado”, señaló Rodolfo Aguiar.

“Para nosotros no es lo mismo Cambiemos que la oposición y tampoco nos da lo mismo cualquier oposición. Pero sabemos que el próximo gobierno deberá afrontar pagos de deuda sobre los que deberá ponerse de este lado del mostrador o del otro. Los próximos cuatro años vamos a necesitar una ATE fuerte y unida, representativa y rebelde que continúe al frente de las luchas de nuestro pueblo”, señaló.

La medida de fuerza incluirá movilizaciones y concentraciones en distintos puntos de la provincia y una paralización total en SeNaSA, ANSeS, PAMI, Secretaría de Trabajo, ANAC, IOSFA, Parques Nacionales, SeGeMAr, INTI, INTA, SAF, CoNICET, Agencia de Discapacidad (ex Pensiones) y Desarrollo Social de la Nación.