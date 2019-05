El texto textual publicado en facebook por la madre:

Ya hoy un poco más calmada!!! Quiero hacer público lo sucedido de mí hija…con mucha angustia pero dando gracias a Dios que no llego a mayores!!!

Es tan de difícil cuando los hijos crecen y se tienen q ir a otra ciudad x su futuro x su bienestar!!

Cuando ella me.propuso irce a estudiar a VIEDMA me costó tanto xq le decía es tan lejos!!hija y dentro de mí me decia!:estará bien?q la deje? ….

Sin embargo ella se animo a irce a una ciudad desconocida donde no tenemos familia ni nada!!pero ella lucho hasta q se adaptó al cambio!!! Y tratando de lograr sus espectativas porque ella fue x sus sueño de ser Profesora de Educación Física!!! Hoy ya cursando su 3 año con muchas ganas de ya llegar a su meta le tocó pasar este tramo tan amargo!! Q yo lo veía en noticias n redes pero jamás pensé vivirlo ….solo en estos momentos les digo ; CUIDEMOSNO PORFAVOR NO ANDEMOS SOLA

MAS QUE NADA LAS CHICAS …. Y SI ALGUIEN LAS SIGUE GRITEN GRITEN PERO NO SE CALLEN!!!

ES TAN DOLOROSO DECIR CUIDEMOSNO pero VIVIMOS n una sociedad donde se perdió el respeto a la vida donde hay mucha inseguridad !!! ….

Anoche ella alrededor de las 23:30 mí

hija Nahir fue a comprar a la esquina de su casa(en Viedma) y unos vagos n un auto intentaron secuetrarla….(palabra tan orrorosa) ella intentó huir asique vino el forsejeo gritos ella le pega para defenderse y huir y se tira arriba de un auto sin importar q veníaa una velocidad pero gracias a Dios ella está bien el auto paro para ayudarla lograron agarrar a los vagos ella fue trasladada a la.comisaria hospital apollo psicologíco eso ayudo mucho a ella conteniendola hasta q se calme!!!

Hoy ya más tranquila!!asustada pero ella es tan fuerte mí bebe hermosa …me tranquilizaba ella a mí … Siempre fuerte y luchadora!!nada la detiene!! Se q esto va pasar hija

Agradecer a Dios infinitamente a los médicos de Viedma psicólogo a los de la comisaría q acompañaron siempre en un móvil a esa pareja q no tengo los nombres pero ellos pararon n su vehículos ayudarla a Bruno el siempre ayudándola y conteniendola!! Siempre agradecida!!! Con vos!!!

Agradecer a los q me escribieron y oraron x ella!!! Confio en Dios …

Vamosss mí gordita q vas a salir tu familia 💞 te abraza de lejitos!! Pero estamos juntitasss ❤️ como siempre!! Nahir Payalef vamos!!!💪 Hijaaa te amooo!!!