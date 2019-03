A partir de la denuncia que hicimos desde UPCN diciendo que el gobierno provincial no cumple con lo que dijo respecto al pago de adicionales (que ellos mismos dijeron se harían efectivos con los sueldos de marzo), el gobierno salió hace unas horas a decir públicamente que ellos “no especificaron que el primer pago se haría en abril”.

Desde nuestro gremio, en representación de la mayoría de trabajadores, queremos recordarle que el propio gobierno, en su página oficial de noticias publicaba el 14 de marzo que dichas sumas (por los adicionales) “se devengarán a partir de los sueldos de marzo”.

En la nota oficial del gobierno (pueden verla AQUI http://rionegro.gov.ar/?contID=50584, si no la borran) dice que “estas sumas se devengarán a partir de los sueldos de marzo, y sus montos serán ajustables automáticamente de acuerdo a los incrementos salariales que se dispongan para los empleados públicos rionegrinos.” y en una entrevista a Di Giacomo, ante la pregunta de “¿Esto estará ya a partir del mes de marzo, la disposición?, el ministro de gobierno responde claramente “si, esto ya, está, se va a cobrar a partir del mes de marzo”. Pueden decir que sí, que será a partir de marzo, pero a pagar en abril, pero eso NO FUE lo que informaron a los trabajadores. Sino que hicieron propaganda en época de campaña con promesas que luego no cumplen y la hacen con los agentes de sueldos de 16 0 18.000 pesos. ¡Una vergüenza”.

Queremos decirle al gobierno que los trabajadores merecemos que nos trate con respeto, sin mentiras o promesas de campaña que después no cumple. La mentira de un gobierno hacia sus propios trabajadores, hacia quienes hacen día a día el trabajo del Estado es un afrenta que no tiene justificación.