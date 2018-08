El acto estuvo presidido por el gobernador, Alberto Weretilneck, acompañado por el intendente de Choele Choel, Daniel Belloso; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi y el presidente de la Sociedad Rural del Valle Medio, Gabriel Jelen.

El Mandatario celebró transitar una vez más “esta sana costumbre de poder compartir las distintas localidades, el Gobierno Provincial, las Instituciones junto a los productores, cabañeros, profesionales y trabajadores de la ganadería rionegrina, donde vamos viendo los resultados y avances de un año”.

Asimismo, destacó que “si uno no analiza bien el pasado no entiende bien el presente y no orienta bien el futuro”, recordando los momentos duros que vivió la ganadería rionegrina. “Tenemos que acordarnos de dónde venimos, para sentirnos hoy orgullosos y satisfechos de lo que hemos hecho, pero fundamentalmente para prepararnos para lo que viene”.

“Si ustedes me preguntan cuál es la mayor fortaleza de la ganadería provincial, yo les digo: es su dirigencia. Creo también que tenemos muchas oportunidades, la posibilidad no solo de abastecer de carne a Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia, sino también, como vimos este año, la posibilidad de formar parte del mercado mundial de carnes”, resaltó el Gobernador.

Seguidamente aseguró que “necesitamos seguir mejorando”, planteando la necesidad de mantener el estatus sanitario que tiene la provincia. “Si nosotros logramos que una parte del esfuerzo de los productores esté destinado al mercado internacional, habremos consolidado un ciclo importante”, aseveró Weretilneck y agregó que “la gran debilidad de nuestra ganadería es que todavía no logramos autoabastecernos de nuestros propios granos para poder cerrar el ciclo en la provincia, esta tiene que ser la tarea de todos nosotros para el próximo tiempo”.

“Estoy convencido de que no tenemos techo”, aseguró el Gobernador Weretilneck y sentenció: “Felicitaciones a todos por lo que están haciendo por la ganadería y la economía de Río Negro pero fundamentalmente por no perder nunca ese espíritu de esfuerzo, mística y pasión que tiene la dirigencia de la ganadería rionegrina”.

Por otra parte recordó las dos obras del Plan Castello que son estratégicas para la zona de Valle Medio: la refuncionalización y ensanche del brazo sur del río Negro, que permitirá abastecer de agua a la parte de la isla y de Lamarque sur; y la electrificación desde Pomona hasta General Conesa, lo que permitirá que todos aquellos productores que estén a la vera del río y sus actividades estén limitadas por los altos costos de no tener energía en forma continua, puedan resolver esa problemática.

En la ocasión, el Gobierno Provincial entregó a la Sociedad Rural del Valle Medio un aporte por $100.000 con el objetivo de solventar los gastos que demandó la organización del evento.

Por su parte, Jelem aseguró que “el sector está bien, está trabajando. Las perspectivas a mediano y largo plazo son muy importantes, la exportación a Japón abre mercados que hace poco tiempo parecían inalcanzables. Hoy la región ya está exportando carne, asi que tenemos mucho camino para andar. Aquí tenemos las herramientas para cumplir con ese pedido de los mercados, la genética que hay hoy en esta rural es excepcional”.

Acompañaron el evento los ministros de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva y de Seguridad y Justicia, Gastón Perez Estevan; la legisladora Elsa Echassendague; los secretarios de Agricultura y Ganadería, Tabare Bassi; de Coordinación, Fernando Carlos Malaspina; el presidente de la Federación de Sociedades Rurales, Marcelo Casagrande; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del Valle Medio, Mariano Katz; el Ente para el Desarrollo del Valle Medio, gerente Horacio Rodolfo Martínez; los intendentes de Pomona, Miguel Jara, de Lamarque, Sergio Hernandez; de Darwin, Victor Hugo Mansilla; el director de Ganadería, Nelson Griffths, el director de Defensa Civil, Adrian Iribarren, y demás autoridades provinciales, municipales, policiales, productores y vecinos y medios de prensa.