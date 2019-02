El ex Secretario General de la Gobernación y miembro de la Mesa Ejecutiva de Juntos Somos Río Negro, Matías Rulli señaló “los jueces del Tribunal Electoral con excesivo rigor formal rechazaron el planteo realizado sin siquiera detenerse a analizar el fondo, simplemente señalan, al igual que el apoderado López en su escrito partidario, que no tengo legitimación para actuar. Ni siquiera atendieron todos los reclamos presentados, ni solicitaron como medida probatoria el expediente de oficialización de Juntos por miedo a encontrar irregularidades. Ni siquiera esperaron a que la Junta conceda la apelación, así sin ningún elemento fallaron. Espero que se entienda, el TEP no habilitó a Weretilneck, solo dijo que Rulli no puede impugnarlo. Es un fallo muy llamativo que pone en duda una vez más a la Justicia y su relación con la política, siendo la Justicia la institución más desprestigiada de los tres poderes de acuerdo al parecer de la ciudadanía”.

“Cualquiera que lea mi presentación podrá advertir cual es mi interés, en qué me afecta, al ser parte de Juntos Somos Río Negro, miembro de la Mesa -en la cual no participo porque no me invitan- si seguimos con este golpe de Estado Jurídico estoy legitimando ese actuar. Esos argumentos no los analizaron porque pusieron expresiones genéricas. Causa mucha impotencia.”, expresó Rulli visiblemente enojado.

“Increíblemente los argumentos brindados –continuó Rulli- por el tribunal electoral son coincidentes con lo posteado ayer por el apoderado y operador judicial de Weretilneck en su Facebook y que hago llegar a los medios para que lo tengan presente como antecedente. Anoche mismo, previo al fallo, sugestivamente el abogado Torres posteo los argumentos que hoy vierten los jueces. No puedo más que pensar en dos alternativas o le adelantaron los argumentos o el les dictó al oído lo que debían escribir. Una cosa es la previsibilidad jurídica y otra muy distinta que un juez les diga que va a fallar, la diferencia es que una se trata de un delito”.

“Es horroroso. Si leen con atención el posteo y luego la sentencia verán que solo agregaron algunos fallos antojadizos para darle volumen a esta pobrísima resolución. Tanta impunidad que ni bien salió el fallo posteo señalando ‘es lo que dije ayer´. El mismo fiscal Trejo para rechazar los argumentos del ARI dice que primero hay que ver qué pasa con mi presentación y ahora lo sacan por el rigorismo formal”.

“La Justicia no dijo que Weretilneck está habilitado, ni siquiera leyó esos argumentos sobre el análisis del 175 de la Constitución Provincial, salieron por la tangente demostrando la falta de compromiso cívico y republicano, convalidando en principio el atropello constitucional que quiere realizar el gobernador intentando perpetuarse en el poder. Si hubieran dado argumentos de fondo el fallo podría ser discutible, pero sin un solo argumento sobre la cuestión central estamos hablando de algo muy sospechoso, la profunda sensación de injusticia que empaña todo. Eso sí, celebro la celeridad única del Tribunal”.

“No podemos permitir este manoseo a la Constitución y las instituciones. Está en juego más que una elección, está en juego la calidad de la democracia que queremos. No quiero que mi provincia se convierta en una republiqueta donde vale todo y es a lo que nos quieren llevar Weretilneck y sus cómplices”, finalizó Rulli.