“Es inaudito que los gremios de trabajadores provinciales no le digan nada a Weretilneck, o le den un tímido ‘llamado de atención”

La UPCN adhirió al paro, pero no convocó a la movilización y el secretario General Juan Carlos Scalesi expresó, “por supuesto que no estamos de acuerdo con medidas nacionales que son parte de este empobrecimiento de los asalariados, pero directamente nos afectan también y sobre todo las decisiones que toma este gobierno provincial, incluso el famoso pacto fiscal que firmó con Nación nos perjudica provincialmente, entonces no podemos movilizar para repudiar a Nación y hacernos los ciegos con la provincia, como si aquí todo estuviera bien”.

“Por eso paramos, para hacerle ver a este gobierno lo que nos pasa, pero no movilizamos, porque quien está detrás de la movilización es el propio gobierno provincial, que decide una cosa en nación y les pide a los gremios amigos que protesten aquí, mientras él toma decisiones que nos perjudican”.

“Los compañeros delegados de los distintos organismos recorrieron a nivel provincial las oficinas y el acatamiento al paro es alto. La mayoría expresa su descontento con este gobierno que desatiende el mantenimiento de gran cantidad de edificios, escuelas, hospitales; hace uso político partidario de cada cosa que ofrece en su rol de Estado (vacunas, pago de asignaciones, recategorizaciones, etc.) a través de todo un aparato propagandístico montado en torno al aspecto ‘informativo’ del Estado y distribuido a dedo. Mientras nos vende papelitos brillantes hace un tremendo ajuste sobre los salarios de los trabajadores y sobre los servicios del Estado a los ciudadanos”.

“El descontento de los compañeros de la Administración Pública rionegrina hizo que el acatamiento del paro sea alto, porque el desmanejo provincial es tremendo y mientras se contrata a una agencia de Buenos Aires por 13 millones para trabajar sobre la ‘imagen’ del gobierno, los salarios se licúan y el gobierno dice a sus trabajadores que ‘es lo que podemos pagar’. Se nos ríe en la cara. Hay que tener en cuenta que el gobernador ya hizo el ajuste con nuestros sueldos y los estatales estamos ahogados en deudas para poder llevar el mes adelante”, dijo un secretario de la Mesa Directiva.

“El gobierno provincial está detrás de la movilización, porque busca decirle al gobierno nacional de esta manera lo que no le dice en las mesas de diálogo, donde firma cualquier cosa en contra de nuestros intereses provinciales. En la movilización participan movimientos de la oposición, que no criticamos por supuesto, pero la convocatoria fue difusa. Se para la administración provincial para que marche un opositor nacional, con arengas a Macri, mientras Weretilneck lo mira tranquilo por los ‘en vivo’ de Facebook ¿Qué se convoca entonces? ¿se reclama a Nación y al gobernador no lo responsabilizamos por este desastre provincial?’, expresó el secretario general de la UPCN Río Negro.

Por otro lado, el secretario de la UPCN añadió que mientras con el 15% (aún no cobrado en su totalidad) los salarios quedaron totalmente licuados y devaluados. Tendrán que explicar ellos también esto, porque parece que somos nosotros los malos de la película, pero son algunos ellos los que le hacen el juego a este gobierno provincial”.

Integrantes de la Mesa Directiva provincial expresaron esta mañana en la sede del gremio que ‘este paro es contra este gobierno provincial que contrata ‘maquilladores’ por 13 millones mientras paga salarios de 13.000 pesos; deja que se lluevan los archivos históricos de la provincia o desatiende cuestiones sociales básicas, entre otros muchos desastres que perjudican a los rionegrinos’.