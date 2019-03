En septiembre se inagurará el primer Parque Eólico de Rio Negro, está en Pomona

Acompañados por personal de la empresa Genneia -a cargo del proyecto- y de Nordex -a cargo del montaje y otras obras-, la directora de Gestión Ambiental, Claudia Guala, y el equipo profesional conformado por personal del área Evaluación de Impacto Ambiental y de la Asesoría Legal de la SAyDS, llevaron a cabo un recorrido por los aerogeneradores, estación de transferencia, punto limpio y oficinas.

Durante la visita se constató que hasta el momento se han montado 16 de los 29 aerogeneradores que proveerán a la provincia de energía limpia y sustentable.

El Parque Eólico será emplazado en un predio de alrededor de 1365 hectáreas, localizado a unos 10 km al SO de la ciudad. El proyecto Pomona forma parte del programa nacional RENOVAR para la generación de energías renovables.

De acuerdo a los plazos previstos, en septiembre de 2019 Río Negro tendrá funcionando su primer parque eólico, dividido en Pomona 1, con 26 aerogenadores y Pomona 2, con 3.

Este parque producirá la energía que consumen 125.000 hogares de Argentina y vinculado al sistema interconectado nacional mediante una apertura de la línea de 132 kV existente entre la ET Choele Choel y la ET Luis Beltrán. La inversión realizada es cercana a los U$S 150.000.000.