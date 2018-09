“Se han deteriorado las distintas balances comerciales, si no se ha logrado reducir el déficit, si hemos tenido un espiral inflacionario de estas características y se ha perdido la confianza económica, evidentemente el plan no ha dado resultado, esperamos por el bien de la Argentina que estas medidas, la reformulación del acuerdo con el Fondo, el presupuesto que se está discutiendo con las provincias y el Congreso , el nuevo paquete fiscal se transforme después en un plan económico y que este plan económico ponga la economía en marcha”.

Consultado respecto a la reunión del martes con el presidente manifestó que están manteniendo distintas reuniones los gobernadores y se van perfilando acuerdos. “De una crisis económica se sale por los dos lados, reduciendo gastos e incrementando ingresos”. Manifestó que se ven las repercusiones de las distintas medidas y dijo no estar de acuerdo con gravar las exportaciones de manera indiscriminada “ni puedo estar de acuerdo en reducir ciertas inversiones del Estado, pero en la situación que está el país la única manera de salir es la reducción de gastos y aumento de ingresos, si todos queremos que esto se calme, algún esfuerzo y sacrificio todos los sectores de la sociedad tenemos que hacer, hemos pedido que el esfuerzo sea parejo, no sólo de las provincias sino también del Estado nacional, no sólo de los trabajadores sino también de las grandes empresas”. Resaltó que “vamos viendo que de alguna manera todos estamos resignando algo para lograr un gran acuerdo, gran consenso”. Hay distintas alternativas pero todavía no está resuelto.

Respecto a los cambios en los ministerios, consideró que “la importancia de un ministerio está en el presupuesto, no en si es ministerio o secretaría”. Dijo no hacer juicio de valor porque por algún motivo el presidente decidió reformular el gobierno de esta forma y “lo respeto”. Agregó que “lo que se hizo en la Modesta Victoria o los centros de esquí ha demostrado su compromiso con el turismo, porque pase de ministerio a secretaría no creo que deje de pensar que el turismo es algo importante para la economía”.

Dijo tener prevista una audiencia con el ministro por los despidos en Agricultura Familiar para intentar que la mayor cantidad de trabajadores puedan regresar a su puesto de trabajo.

“Estamos tan preocupados como los rionegrinos”, dijo el gobernador al ser consultado por la inflación. Dijo que “de alguna manera el Estado provincial insume productos como el resto de los ciudadanos y ver una inflación del 3.5, 3.7, 4 por ciento mensual no es alegría de nadie y es de preocupación de todos, damos de comer todos los días a muchos chicos en la provincia, sabemos lo que significa el costo del pan y la leche”. También mencionó los inconvenientes en Salud Pública por los insumos que usan los hospitales y el incremento en el combustible de la flota de la Policía de Río Negro, además de otros sectores del gobierno dado que “no hay una sola actividad que realice el Estado que no se vea impactada por los precios”.

El gobernador espera “que estas medidas que está tomando el gobierno nacional con las provincias terminen confluyendo en un plan económico que lleve tranquilidad a todos”. Agregó que la idea es que este mes o el mes que viene la Argentina esté en un proceso económico apoyado por todos y “al ser apoyado por todos, o por lo menos que no es bombardeado por nadie, podamos encontrar el camino del crecimiento”.

FUENTE: Bariloche 2000