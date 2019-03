“El Superior Tribunal de Justicia no puede negar lo que está a la vista de todos”

Horne cuestionó el falló de los miembros del máximo tribunal provincial, a quienes denunció penalmente -junto con la diputada nacional María Emilia Soria y la senadora nacional Magdalena Odarda-, a raíz de la afirmación que realizó el gobernador Alberto Weretilneck al presidente Mauricio Macri y otros miembros del gobierno nacional respecto a que contaba con los votos para habilitar su candidatura.

“Estoy muy sorprendida por le fallo del Superior Tribunal de Justicia, entiendo que es consecuento con los argumentos del Procurador, Jorge Crespo, y no puedo creer que haya algún rionegrino o rionegrina que no sepa que Weretilneck asumió como vicegobernador, elegido por el voto popular, integrando la única fórmula para el Ejecutivo de Río Negro, que era Soria-Weretilneck”, expresó Horne.

La diputada del bloque Red por Argentina precisó que Weretilneck “no surge del cuerpo, no es un miembro más de la Legislatura, y que por lo tanto asume como vicegobernador, si es el caso del periodo en el que estuvo Carlos Peralta o el mismo Pedro Pesatti en la primera gestión, para ellos sí es válido que no fueron electos en la fórmula, pero no es el caso de Weretilneck”.

“Por otra parte, Weretilneck acaba de hablar durante más de cuatro horas de lo que fue su primer y su segundo gobierno, es increíble que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro pueda negar lo que está a la vista de todos”, manifestó Horne.

Para la legisladora del Partido Justicialista, el fallo estaba dentro de lo previsto. “Siempre confiamos más en un fallo objetivo de la Corte Suprema de Justicia que del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, porque además la Corte Suprema ya tiene un fallo por el mismo artículo, en la Constitución de Santiago del Estero, que inhabilitó a Gerardo Zamora a presentarse a un tercer mandato y tuvo que modificar las candidaturas, ese fallo no ha sido modificado por uno posterior y, además, hay dos miembros de la Corte que han sido firmantes de ese fallo, como es el caso de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda”, señaló Horne.

“Lo que ha instalado el gobernador es que el propio conflicto judicializado es su campaña, ya que no puede mostrar nada de lo que ha prometido y no cumplió en ninguno de sus gobiernos”, concluyó la diputada y dirigente del Movimiento Evita.