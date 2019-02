“El plan Castello es nuestra síntesis como gobierno”

“Desde la época del dique Ballester que no se encara en la provincia una obra de riego de este tipo, con tecnología de avanzada, un adecuado cuidado del medioambiente y un aprovechamiento eficiente de los recursos, que se va a traducir en más actividad económica y en generación de empleo para la región”, resumió el legislador roquense.

Esta última licitación, para la dirigencia de Juntos, tiene un significado particular porque “los que hoy se presentan ante los rionegrinos como una opción para gobernar la provincia, son los mismos que se opusieron desde el principio a todas estas obras por mezquindad política. Son los que boicotearon y bastardearon este plan desde sus inicios. Decían que ninguna de estas obras eran ciertas, o que no teníamos un plan de gobierno. Tuvimos que escucharlos diciendo que ningún mercado financiero serio le iba a prestar fondos a una provincia como Río Negro. El tiempo rápidamente demostró que estaban totalmente equivocados. Nuestra provincia no solo logró el financiamiento sino que lo hizo a plazos y tasas de interés más beneficiosas que otras provincias argentinas. Y hoy con todas y cada una de las 25 obras licitadas, el Plan Castello es más realidad que nunca”.

Palmieri destacó además el impacto económico de todas las obras en marcha, que trepa a $4.000 millones en obra pública en ejecución en forma simultánea, “y esto ubica a Río Negro entre las 9 primeras provincias del país y la primera en la Patagonia, en ejecución de obra pública del país en estos momentos”.

“Tomamos un rumbo muy distinto al que han seguido los que sólo se dedican a poner palos en la rueda sin importarles en lo más mínimo lo que necesitan los rionegrinos. Claramente somos muy distintos”, enfatizó.