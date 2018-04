“El ministro de economía no dice la verdad, no sabemos porque, pero Agustín Domingo miente.”

“Quizá porque no está el tiempo suficiente en su sillón de ministro -ya que vive en Bariloche y viene a Viedma 2 o 3 días a la semana- pero le recordamos que fue el propio ministerio quien hizo una propuesta a los trabajadores y a la UPCN, propuesta que fue aceptada y esa aceptación informada a través de una nota dirigida al propio ministro.

La UPCN fue quien escuchó los reclamos de los trabajadores de la Tesorería General y quien los acompañó en esta demanda más que justa. Demanda respondida por el subsecretario de Hacienda con una propuesta concreta de pago de incentivos para TODOS los trabajadores de la Tesorería que, los propios compañeros aceptaron y contestaron. De los 22, solo hubo una trabajadora que no firmó. El resto, aceptó la propuesta de los funcionarios.

Es más, en la asamblea en que estuvo Domingo (porque la UPCN junto a los compañeros lo invitamos A ESCUCHAR a quienes le llevan adelante el trabajo diario Y A INTENTAR RESOLVER DE LA MANERA MÁS JUSTA SU PEDIDO, y en la que incluso nos dijo que ‘los trabajadores tenían que reclamar solos, no con un gremio’, ignorando el rol de la UPCN como institución sindical que defiende los Derechos de sus representados), el propio ministro escuchó perfectamente a los compañeros y sus demandas. Y fue luego de esa asamblea cuando los funcionarios acercaron la propuesta a los trabajadores.

Decimos que miente -porque es de suponer que está en sus cabales quien lleva las riendas de la economía provincial- ya que el ministro debiera estar al tanto de la propuesta de la patronal de la que forma parte y la nota en respuesta de aceptación de la misma, firmada por los trabajadores, y la UPCN.

En la proposición del ministerio se incrementan los pocos adicionales existentes en Tesorería y SE CREAN NUEVOS para quienes hasta el momento no percibían ningún concepto en este sentido.

Por otro lado, sí se explicó a los trabajadores (como ya lo dijimos en un comunicado) que el gobierno está trabajando en la carrera administrativa y reestructuración, pero los propios trabajadores expresaron que la solicitud de incentivo ameritaba más urgencia que la reestructuración que tardará mucho tiempo. No entendemos muy bien si el ministro no estaba al tanto, si se olvidó o si, al estar tan lejos de su lugar de trabajo no estuvo bien enterado. Pero lo que dice es una mentira. Los compañeros de Tesorería que reclaman este MÁS que justo adicional, leyeron la propuesta del ministerio, redactaron con los referentes gremiales la respuesta y aceptación, la firmaron 21 compañeros y la entregaron. Esa es la realidad.

La propuesta de pago de incentivos hecha por el Ministerio y aceptada por los trabajadores debe cumplirse. Las medidas serán más profundas si, además de ningunear el trabajo de los compañeros de Tesorería, el ministro pretende tomarlos por tontos”.