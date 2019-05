El presidente de la obra social provincial, Claudio Di Tella, comunicó que se llevó a cabo el pago de la facturación presentada, luego que el expediente haya recorrido los lugares correspondientes de control.

Frente al infundado corte de servicios, Di Tella remarcó que “el Colegio presentó esta facturación el viernes 3 de mayo de forma incompleta, sin la documentación correspondiente; y a las 48 horas hábiles, comunicaron mediante una nota que cortaban el servicio por falta de pago”. “No se debió a problemas de financiamiento, son los mecanismos de control que tiene el Estado. So se pueden pagar $8.000.000 sin controlar”, resaltó.

No obstante, aun no se recibió notificación de que el corte se haya levantado.

Asimismo, se informó que el servicio con el Colegio Farmacéutico es normal, “la semana pasada hemos cancelado $15.000.000, al igual que hoy, además debemos tener una nueva reunión para tratar el nuevo convenio, por lo que las relaciones se mantienen normales”.